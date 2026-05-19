Diputación de Lugo lanza MencIA, una estrategia de inteligencia artificial para apoyar a pequeños municipios

LUGO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo ha presentado este lunes MencIA, una estrategia propia de inteligencia artificial para afrontar el proceso de transformación tecnológica desde una perspectiva pública, con control institucional de los datos, supervisión humana y especial atención a las necesidades de los municipios más pequeños de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Carmela López, ha dado a conocer la hoja de ruta en el Salón de Actos del Pazo de San Marcos acompañada por el diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, y por los responsables de los servicios de Comunicación y TIC's e Innovación y Participación Ciudadana, Nicolás Fariña Verea y José Antonio Arias Lombardero.

Al acto han asistido también trabajadores de la institución provincial, alcaldes y alcaldesas de distintos municipios y otros representantes políticos, que llenaron el salón.

Uno de los aspectos centrales del proyecto será el desarrollo de un modelo basado en software de código abierto y bajo control institucional, evitando que los datos sensibles abandonen los servidores de la propia Diputación.

Carmela López insistió en que la supervisión humana seguirá siendo "fundamental" y reivindicó el uso del gallego como un elemento "irrenunciable" dentro de la estrategia tecnológica. "Nuestra lengua tiene que estar también en los espacios donde se va a construir el futuro", ha afirmado.

LOS CUATRO PILARES DEL PROYECTO

Los responsables técnicos han explicado que MencIA se sustenta sobre el concepto de "soberanía tecnológica realista" y se articula en cuatro grandes pilares. El primero será la gobernanza y el cumplimiento normativo, destinado a fijar los principios de funcionamiento, los órganos de control y los mecanismos de supervisión.

El segundo eje estará centrado en la transformación digital interna de la Diputación, con el denominado Laboratorio MencIA como núcleo principal para mejorar la eficiencia de los servicios provinciales.

El tercer pilar se enfocará en poner la inteligencia artificial al servicio de los municipios, especialmente en tareas de asistencia técnica y administrativa. Finalmente, el cuarto eje buscará impulsar un ecosistema territorial de innovación mediante la colaboración con instituciones, universidades y empresas gallegas.

El proyecto contará además con dos estructuras operativas diferenciadas. Por una parte, el Laboratorio MencIA, concebido como la infraestructura tecnológica propia para el desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial de código abierto. Por otra, el Centro de Innovación Territorial (CIT) de la provincia de Lugo, que actuará como eje territorial del proyecto.

Los responsables del proyecto han detallado que el Laboratorio MencIA estará formado por tres componentes: una infraestructura tecnológica encargada de ejecutar los modelos de inteligencia artificial; las aplicaciones y asistentes que permitirán interactuar con el sistema; y un sistema central de coordinación que integrará todos los elementos.

LAS APLICACIONES QUE AUTOMATIZAN LAS TAREAS

Entre las principales novedades presentadas figura la creación de diferentes aplicaciones orientadas a automatizar tareas administrativas y reducir tiempos de gestión dentro de la Diputación. Según se ha explicado durante el acto, estas herramientas permitirán resolver tareas complejas en un máximo de tres interacciones.

Entre las aplicaciones previstas destacan un resumidor automático de documentos, extractores de texto, transcriptores de audio, un sistema de seguimiento de edictos del BOE, gestores inteligentes de correo electrónico, almacenes de instrucciones administrativas, calculadoras de plazos vinculadas a la Ley de Contratos del Sector Público o analizadores de convocatorias de ayudas y subvenciones.

La estrategia incluirá también asistentes virtuales especializados o chatbots entrenados con información cerrada y específica, sin acceso libre a internet, con el objetivo de garantizar la seguridad y fiabilidad de las respuestas.

Entre los asistentes previstos figuran herramientas de apoyo docente, sistemas para elaborar memorias justificativas de contratos, asistentes especializados en contratación pública local, asesores en función pública, servicios de atención a usuarios, plataformas de formación operativa, generadores de instrucciones para otras herramientas de IA y sistemas de creación de asistentes personalizados.

LOS PASOS A SEGUIR

La estrategia será elevada al pleno provincial el próximo 26 de mayo para su aprobación definitiva como hoja de ruta de inteligencia artificial de la Diputación de Lugo para el periodo 2026-2030.

La implantación de MencIA se desarrollará de manera progresiva durante los próximos cuatro años. La primera fase incluirá la puesta en funcionamiento de ocho aplicaciones y nueve asistentes virtuales.

Entre finales de 2026 y comienzos de 2027 está prevista la constitución del Comité de Gobernanza y el inicio de los primeros proyectos piloto. El despliegue interno completo se realizará entre 2027 y 2028, mientras que el objetivo final pasa por consolidar el ecosistema tecnológico de la Diputación antes de 2030.

Durante su intervención, la presidenta provincial ha subrayado que la irrupción de la inteligencia artificial ya está transformando el funcionamiento de las administraciones públicas y ha defendido que la Diputación no podía quedarse al margen de ese proceso.

"Este cambio ya está aquí. La inteligencia artificial va a transformar la manera de trabajar de las instituciones y nosotros teníamos claro que la Diputación de Lugo no podía quedarse esperando a ver qué hacían los demás", ha señalado.

López ha explicado que el objetivo es desarrollar un modelo propio "desde lo público, con garantías, con control sobre los datos y pensando en la realidad concreta de esta provincia".

En este sentido, ha destacado que la iniciativa nace con la intención de reforzar los servicios públicos y acompañar a los ayuntamientos de menor tamaño en un proceso tecnológico que, en muchos casos, sería inasumible de manera individual.

La presidenta ha recordado que la provincia cuenta con 67 municipios, de los cuales 66 tienen menos de 20.000 habitantes, por lo que defendió que hablar de inteligencia artificial en Lugo supone también hablar de cohesión territorial e igualdad de oportunidades.