España reivindica el papel de Naciones Unidas para impulsar un uso responsable de la IA en defensa

Archivo - Clausura de la III cumbre mundial sobre Inteligencia Artificial responsable en el ámbito militar (REAIM 2026) - M. DYLAN - Archivo

A CORUÑA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Política Exterior y de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Alberto Ucelay, ha incidido en la importancia de promover el uso responsable de las nuevas tecnologías en el ámbito militar y de la defensa.

"Combinando progreso tecnológico con uso responsable de la Inteligencia Artificial", ha señalado en la clausura de la cumbre militar internacional celebrada en A Coruña sobre esta cuestión.

En su intervención, ha aludido al papel que debe tener Naciones Unidadas para una "gobernanza global de estas tecnologías". "Y la REAIM como referente en la generación de ideas", ha apostillado.

Lo ha hecho en referencia a esta iniciativa internacional -- impulsada por Corea del Sur y País Bajos, a la que se ha sumado España -- que promueve el intercambio de ideas para avanzar en la identificación de principios para un uso de la IA.

"Es un momento de cambios profundos", ha insistido Alberto Ucelay, para quien es fundamental "intensificar la apuesta por el multilateralismo". "Ningún país puede hacer frente en solitario a los nuevos desafíos", ha apostillado para afirmar que España aboga por impulsar "medidas concretas, prácticas y realistas en la IA".

"Con un enfoque centrado en el ser humano", ha recalcado. Y todo ello con el objetivo de avanzar "en el fomento de la transferencia", ha añadido tras una clausura en la que estaba previsto la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que no pudo asistir al no poder llegar su avión por las condiciones meteorológicas adversas en esta jornada. Tampoco pudo, como estaba previsto, el de Transformación Digital y de la Fundación Pública, Óscar López, por el mismo motivo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el de Defensa, junto al Ayuntamiento de A Coruña, lideran la organización en España de esta cumbre, que ha reunido a representantes de gobiernos, industria, mundo académico y sociedad civil.

Con sesiones plenarias y mesas redondas, se ha estructurado en aspectos como los fundamentos técnicos de la IA responsable en el ámbito militar; las aplicaciones reales o la gobernanza, con el debate de cuestiones como percepción pública y confianza social, operaciones cibernéticas y guerra electrónica o nuevas fronteras con la IA y su impacto estratégico.