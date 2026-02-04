Expertos militares abogan por una defensa "estratégicamente responsable" con la incorporación de la IA

Congreso REAIM 2026 - M DYLAN

A CORUÑA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos militares han incidido en la importancia de avanzar conjuntamente "en una defensa tecnológica avanzada" y "estratégicamente responsable" en un "momento decisivo" en el actual contexto mundial y ante la incorporación a este ámbito de la Inteligencia Artificial.

Ha sido en la inauguración, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco), de la tercera cumbre mundial sobre Inteligencia Artificial responsable en el ámbito militar (REAIM 2026), en la que participan más de 25 delegaciones internacionales con más de 600 congresistas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el de Defensa, junto al Ayuntamiento de A Coruña, lideran la organización en España de esta cumbre, que reúne a representantes de gobiernos, industria, mundo académico y sociedad civil.

Con sesiones plenarias y mesas redondas, se estructura en aspectos como los fundamentos técnicos de la IA responsable en el ámbito militar; las aplicaciones reales o la gobernanza, con el debate de cuestiones como percepción pública y confianza social, operaciones cibernéticas y guerra electrónica o nuevas fronteras con la IA y su impacto estratégico.

RETO ÉTICO

En la apertura del evento, el teniente general del Ejército de Tierra José María Millán, director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), ha incidido en la importancia de esta encuentro "en un momento decisivo" por "la urgencia de convertir principios generales en prácticas sensibles al contexto y operativamente viables".

Todo ello de cara a avanzar hacia una "gobernanza estructurada, coherente y operativo". "La IA no sustituye al juicio humano pero amplifica sus consecuencias, el reto no es solo tecnológico, es político, ético e institucional".

A su vez, el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, Miguel Iborra, ha destacado el posicionamiento de España en esta materia. "Nuestro objetivo es transformar los consensos internacionales sobre uso responsable de la IA en decisiones concretas de planificación".

Esto en una cumbre con exposición de casos de uso práctico de IA de compañías desarrolladoras, en un área expositiva en la que se exhibirán distintas herramientas.

REAIM es una iniciativa internacional -- impulsada por Corea del Sur y País Bajos, a la que se ha sumado España -- que promueve el intercambio de ideas para avanzar en la identificación de principios para un uso de la Inteligencia. A la clausura, el jueves, asistirá el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares con inauguración en esta jornada por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles.