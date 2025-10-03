El futuro de la tecnología y la innovación, a debate en la cuarta edición de Ecosystems en A Coruña

A CORUÑA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos han abordado el futuro de la tecnología y la innovación en la cuarta edición del foro Ecosystems, inaugurado este viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña.

Ha sido en un acto con presencia, entre las autoridades, de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que participó en la apertura junto a Omar Hatamleh, presidente ejecutivo del foro y antiguo director de innovación de la NASA, que destacó la creciente conexión entre tecnología, pensamiento global e impacto social.

En su discurso, la alcaldesa ha defendido la necesidad de situar la inteligencia artificial al servicio del desarrollo humano. "La IA no está aquí para sustituirnos sino para ayudarnos", ha expuesto.

A su vez, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha destacado este foro como una oportunidad para posicionar a nivel internacional la I+D+i gallega. También ha puesto en valor el talento, trabajo y esfuerzo de Galicia para avanzar en ciencia y tecnología.