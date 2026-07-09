Galicia cuenta con más de la mitad de mánagers de I+D+i con acreditación internacional registrados en España

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia concentra más de la mitad de las personas acreditadas bajo el estándar internacional RTTP (Registered Technology Transfer Professional) en España. En la actualidad son 29 los profesionales que cuentan en Galicia con esta acreditación, más de la mitad de los 48 registrados en toda España.

Así lo ha destacado este jueves el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en Santiago en un foro que reúne a expertos británicos en innovación y valorización de la investigación para compartir casos de éxito con los profesionales gallegos que trabajan en el ámbito de la transferencia de conocimiento.

Bajo el título 'O modelo de transferencia de coñecemento do Reino Unido. Políticas, organización e boas prácticas do ecosistema británico', la jornada también tiene como objetivo poner en valor y visibilizar al personal acreditado bajo el estándar internacional RTTP, que certifica competencias asociadas a la gestión de la transferencia de conocimiento.

El conselleiro ha incidido en que Galicia "dispone de una base científica y tecnológica sólida y uno de los retos es avanzar en la traslación real de resultados".

"El objetivo no consiste únicamente en producir ciencia excelente, sino en conseguir que ese conocimiento sea transferido para dar respuesta a necesidades sociales, transformarse en productos, servicios y tecnologías innovadoras, mejorar la competitividad de las empresas, generar actividad económica y empleo cualificado y atraer inversión a Galicia", ha indicado el conselleiro.

En el encuentro participan los profesionales gallegos acreditados como gestores de transferencia a nivel internacional, junto con personal directivo e investigador de universidades, centros de investigación y organismos que conforman la I+G+i.

Ignicia es el principal instrumento de la Xunta para promover la transferencia de los resultados de I+D+i. Desde 2016, la inversión en el programa asciende a 21 millones de euros, lo que permitió desarrollar el sistema de apoyo a la transferencia, y desde 2023 cuenta con un consejo asesor externo integrado por profesionales de reconocido prestigio.