Galicia y Portugal unen esfuerzos con la ampliación de la línea de comunicación cuántica Santiago-Vigo

Presentación del proyecto IberianQCI en Lisboa, para la ampliación de la línea de comunicación cuántica desde Santiago y Vigo hasta la capital lusa. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Galicia y Portugal han dado un paso importante para la ciberseguridad en la UE, convirtiéndose en territorio clave en el marco de la creación de la red europea EuroQCI para comunicaciones ultraseguras y protección ante posibles ataques.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado este jueves en Lisboa (Portugal) en el lanzamiento del proyecto IberianQCI, que permitirá ampliar hasta el país vecino la línea de comunicación cuántica de 120 kilómetros entre Santiago y Vigo, ya terminada.

En esta primera fase, con un presupuesto de 10,6 millones de euros la línea se ampliará hasta Valença do Minho, y el objetivo es completarla hasta Lisboa, convirtiendo la fachada atlántica peninsular en territorio clave en la ciberseguridad de toda Europa.

Román Rodríguez ha destacado que IberianQCI es un ejemplo de esfuerzo compartido entre dos territrios que caminan unidos para fortalecer las infraestructuras y la seguridad de la UE. "Estoy convencido de que contribuiremos a la construcción de la red de seguridad más importante del continente para los próximos años", ha proclamado, y ha destacado el papel de este tipo de comunicaciones "para afrontar los retos del futuro".

La ampliación de la línea supone la continuación del trabajo hecho hasta ahora en Galicia, especialmente por el Centro de Supercomputación (Cesga) y la UVigo, a través del Vigo Quantum Communication Center, adscrito al centro de investigación AtlanTTic, y demuestra el compromiso de la Comunidad gallega con la I+D+i en el ámbito de las tecnologías disruptivas, como la cuántica.

El proyecto IberianQCI está coordinado por Deimos Engineering and Systems en Portugal, y en él participan entidades lusas y españolas, como Infraestruturas de Portugal, el Instituto de Telecomunicaçoes, el Instituto Superior Técnico o Altice Labs. Por la parte galelga, además del Cesga y la UVigo, participan el Instituto de Ciencias Fotónicas, Indra Sistemas de Comunicación Seguras, Telefónica Innovación Digital y la Universidad Politécnica de Madrid.

Esta iniciativa completa la interconexión de las infraestructuras nacionales de España y Portugal mediante conexiones cuánticas terrestres y basadas en el espacio.

Con la previsión de extender la línea hasta Lisboa, Portugal trabaja ahora en la infraestructura para permitir la conexión de la Red Cuántica Portuguesa (PTQCI) desde Lisboa hasta la Red Transfronteriza de Valença-Galicia, pasando por Aveiro y Oporto.

La red europea EuroQCI permitirá proteger infraestructuras críticas como redes eléctricas y sistemas de control del tráfico aéreo, transacciones bancarias o datos de salud, y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones gubernamentales y militares. Además de la línea terrestre, el proyecto incluye el despliegue de conexiones espaciales con estaciones terrestres ópticas, como la recientemente estrenada en el campus de Vigo, para conectar con el satélite Eagle-1 (que será lanzado en este 2026).