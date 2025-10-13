Galicia será el primer banco de pruebas en España del "cielo digital europeo" para modernizar la gestión aérea

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, firma una memoria de cooperación con la Empresa Común Sesar JU, Andreas Boschen - XUNTA

La Xunta firma un memorándum para ser la segunda iniciativa de este tipo en la UE de cara a un tráfico aéreo más sostenible

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia será el primer banco de pruebas en España, y segundo de la UE, del llamado "cielo digital europeo", programa creado para impulsar una gestión de tráfico aéreo más moderno y sostenible.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha firmado un memorándum de cooperación con el director ejecutivo de la empresa común Sesar JU (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking) , Andreas Boschen. Se trata de una asociación público-privada europea que tiene como objetivo modernizar la gestión del tráfico aéreo en Europa, a través del impulso al concepto de "cielo digital europeo".

Su objetivo es acelerar la transformación digital del sector, unificar el espacio aéreo europeo y aumentar su capacidad para manejar el tráfico futuro.

Boschen señala que "no podría haber mejor lugar para comenzar un nuevo camino en la navegación aérea europea" que en Compostela, cuyo significado identifica con campo de estrellas.

Forman parte de esta iniciativa la UE, Eurocontrol (Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea) y más de 50 organizaciones que abarcan toda la cadena de valor del sector de la aviación: aeropuertos, proveedores de servicios, operadores de drones, industria y comunidad científica.

La conselleira subraya que esta memoria se firma en el marco de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030 para reforzar la colaboración en materia de investigación e innovación orientada a modernizar la gestión del tráfico aéreo. El acuerdo, que es el segundo de este tipo que firma Sesar con una región europea después de Campania (Italia), tiene por objetivo la coordinación de actividades de I+D que contribuyan a configurar el "cielo digital europeo": una aviación más segura, inteligente y sostenible

Lorenzana pone en valor que supone "un paso muy importante" para la Xunta en el desarrollo de su estrategia de seguridad, defensa y aeroespacial entre 2025 y 2030.