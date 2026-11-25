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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna ascendió a 1.139,8 millones de euros en Galicia en 2025, lo que supone un aumento del 7,5% en comparación con el año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento es superior al avance medio del 5,8% en el conjunto de España, en donde el gasto en I+D interna es de 25.321 millones de euros en 2025.

No obstante, el gasto en I+D representa el 1,32% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, es decir, por debajo de la media estatal del 1,5%. Supone el sexto mayor dato entre autonomías.

Las comunidades con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB en 2025 fueron Comunidad Foral de Navarra (2,53%), País Vasco (2,29%) y Comunidad de Madrid (2,19%). Por el contrario, las que registraron los menores porcentajes fueron Illes Balears (0,43%), Canarias (0,54%) y Castilla-La Mancha (0,58%).

El dato gallego de 1.139,8 millones se traduce en el 4,5% del total de gasto del país. Madrid (29,1%) y Cataluña (22,4%) sobresalen entre las comunidades con mayor inversión.

El personal dedicado a actividades de I+D interna en equivalencia a jornada completa alcanzó las 14.109 personas en la comunidad gallega, con un incremento respecto a 2024 del 5,7%, ligeramente por encima del 5,1% estatal, en donde se sitúan en 310.336 los empleos.

En España, las empresas del sector servicios concentraron el 59% del gasto en I+D interna empresarial en el año 2025, mientras que las de la industria representaron el 39,4%.