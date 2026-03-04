Helados como alimento funcional y gestión inteligente del aire, entre los elegidos de 'Nexos'

El conselleiro, en la presentación de los resultados de 'Nexos' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hacer de los helados un alimento funcional, lograr una gestión inteligente del aire y transformar la forma en que se estiman los recursos forestales son algunos de los objetivos de los 37 proyectos que reciben 22 millones al amparo de la convocatoria 'Nexos', dotada con 22,6 millones de euros, procedentes de fondos europeos del programa Galicia Feder 2021-2027.

Las iniciativas, que este miércoles arrancan formalmente, han sido elegidas de un total de 44 propuestas presentadas, de 160 empresas. Con los escogidos colaborarán universidades, centros tecnológicos y fundaciones sanitarias, entre otros organismos.

Por ámbitos, se trata de 11 proyectos en economía circular (vinculados con la transición energética en los puertos, la biomasa y las aguas, entre otros), 10 en fabricación avanzada (tienen que ver con industria pesquera, producción forestal y palas eólicas, entre otros), nueve en agroalimentación (sector lácteo, acuicultura, vitivinícola...),cuatro en bienestar y salud (como el de la gestión del aire) y otros tres entre los que se encuentran referidos a audiovisual y prevención de incendios.

Por provincias, los 22,63 millones que se conceden se distribuyen entre los 12,26 de Pontevedra, 6,75 en A Coruña, 1,93 en Lugo y 1,69 en Ourense.

En cuanto al tamaño de los receptores, hay 16 grandes empresas, a las que corresponden 2,01 millones (por ejemplo figuran Pescanova y Finsa en distintos proyectos), 21 medianas, a las que les tocan 3,76 millones y 101 pequeñas, con 16,8 millones de euros.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que este miércoles ha cerrado con su intervención la presentación de los resultados de la convocatoria, ha destacado que 'Nexus' quiere "llevar directamente la investigacion y la innovación al mundo de la empresa", y además hacerlo "de forma colaborativa, sumando sinergias".

Al respecto, uno de los participantes, que ha expuesto su iniciativa, ha agradecido la simplificación del proceso para acceder a estas ayudas, de modo que pueden "centrarse en la I+D".

"Son tres años. Esperemos que dentro de tres años el resultado os ayude a tener una mejor carrera empresarial con éxito, lo cual será un éxito de Galicia", ha concluido el responsable de la consellería.

2026-2028

La Xunta, a través de un comunicado, enmarca esta línea de apoyos en el plan gallego de I+D+i 25-27, para proyectos de desarrollo experimental (25 de los elegidos), investigación industrial (10) e innovación organizativa e innovación en materia de procesos (dos).

'Nexos' forma parte del programa 'Activa I+G+i', pensado para apoyar la colaboración entre empresas y la transferencia "efectiva" de resultados, subraya.

Con esta inversión para las anualidades 2026-2028, la consellería espera movilizar un total de 39,8 millones. Los presupuestos de los proyectos oscilan entre los 1,5 millones y los 500.000 euros, y las intensidades de ayuda van desde el 40% hasta el 60%.

Los beneficiarios podrán financiar costes directos (personal, equipamiento y materiales, subcontrataciones y adquisición de patentes, entre otros) e indirectos (gastos administrativos, de supervisión y control de calidad, suministraciones, seguros, seguridad o gastos de limpeza).