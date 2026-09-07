El Instituto Tecnológico de Galicia organiza unas jornadas para digitalización de pymes

Archivo - Sede central del Instituto Tecnológico de Galicia - ROBERTO BERDINI - Archivo

A CORUÑA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina AceleraPyme (OAP) del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) celebrará entre el 16 de septiembre y el 1 de octubre cuatro jornadas gratuitas dirigidas a pymes, profesionales autónomos y emprendedores interesados en avanzar en sus procesos de transformación digital y mejorar su competitividad.

Las sesiones abordarán cuestiones como la gestión documental vinculada a las normas ISO, la inteligencia de negocio, las oportunidades de colaboración con la Administración local y los retos de la ciberseguridad.

Todas las jornadas son de inscripción gratuita y serán presenciales en la sede de ITG en A Coruña, salvo la relativa a ciberseguridad, que se celebrará online.

La primera tendrá lugar el 16 de septiembre y analizará cómo integrar los requisitos legales y documentales asociados a las normas ISO en el trabajo diario de las organizaciones, más allá de la preparación de las auditorías.