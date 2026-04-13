Investigadores de la UVigo reúnen 10 terabytes de información en el seguimiento de la misión Artemis

El Grupo de Tecnología Aeroespacial del atlanTTic de la Universidad de Vigo, haciendo el seguimiento de la misión Artemis II. - UVIGO/DUVI

VIGO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Tecnología Aeroespacial del centro atlanTTic de la Universidad de Vigo ha logrado reunir 10 terabytes de información en los 10 días que ha estado haciendo el seguimiento de la misión Artemis, que ahora están clasificando y comprimiendo para enviar a la empresa Integrasys, seleccionada por la NASA en esta misión y con la que colaboran.

Según ha explicado el director del Grupo, Fernado Aguado, la última vez que tuvieron contacto con la nave Orión fue el pasado viernes por la mañana, horas antes de que hiciera su reentrada en la atmósfera terrestre, de regreso de la misión. "Fue un momento de nostalgia, pero también de satisfacción por el trabajo bien hecho, y con muchas ganas de seguir operando desde atlanTTic y la Universidad de Vigo para futuras misiones", ha incidido.

Concluía así un trabajo que comenzó el pasado 1 de abril con el lanzamiento del cohete y con la recepción, poco después, de la señal de la misión, en la que la UVigo participa mediante una colaboración con la empresa Integrasys. Durante 10 días, estos investigadores se encargaron de seguir la cápsula Orión y la emisión de señales de radio en banda S, que actuaron como un 'latido electrónico' captado por las antenas, tanto de la institución académica como de Integrasys.

El Grupo ha calificado esta experiencia como "tremendamente enriquecedora", ya que ha permitido demostrar sus capacidades, que "van mucho más allá del 'tracking' y las operaciones habituales con satélites LEO en órbitas bajas". "Comprobamos que estamos preparados para trabajar y recibir señales en órbitas del espacio profundo (...), para nuestro grupo este supone un hito histórico, ya que es la primera vez que participamos en una misión de estas características", ha apuntado Aguado.

Este reto les ha llevado a plantearse la necesidad de adquirir nuevos equipos en el futuro, como antenas de mayor tamaño para hacer este tipo de seguimientos tan exigentes, y han señalado que esta misión ha supuesto "un cambio de paradigma" para ellos.

En estos días, y debido a que solo podían apuntar la antena cuando salía la luna, se margen de interacción comenzaba sobre las 2.00 o 3.00 horas de la madrugada, y sus jornadas se alargaban hasta última hora de la tarde. "Fue un ritmo muy intenso", han constatado.

A lo largo de la duración de la misión, han destacado, se generaron 10 terabytes de información, y a día de hoy siguen clasificando y comprimiendo esos datos, que envían al equipo de Integrasys.