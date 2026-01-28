Más de 10,5 millones de inversión para llevar cobertura móvil a 210 núcleos del rural gallego con 5.000 vecinos

Rueda, en el transcurso del acto. - Xunta de Galicia

OURENSE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles que Galicia llevó a cabo en los últimos años un proyecto pionero en Europa para ampliar la red de telefonía móvil y dotar de cobertura e internet a 210 núcleos aislados del rural en los que residen más de 5.000 personas.

"Vamos a garantizar el acceso a los servicios básicos hasta donde permita la técnica y las telecomunicaciones son hoy en día un servicio fundamental", ha manifestado.

Durante una visita a la nueva torre de telefonía instalada en el ayuntamiento ourensano de Leiro --que permite dar cobertura a 104 vecinos de los núcleos de Paredes y Sá--, ha reivindicado la inversión de 10,6 millones de euros para construir 68 torres en 48 ayuntamientos y ejecutar la acometida eléctrica necesaria para acercar el servicio a los ciudadanos. Unas actuaciones que mejorarán la cobertura en un total de 55 municipios gallegos.

La extensión de la red de telefonía móvil en Galicia fue posible gracias a colaboración entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Vodafone España. En concreto, los ayuntamientos fueron los encargados de ceder terrenos para construir las torres e identificar los núcleos con problemas de cobertura; la entidad pública Retegal se encargó de habilitar las torres necesarias y Vodafone de dotar a la red de servicio.

"ATRAER A NÓMADAS DIGITALES"

La Xunta destaca que esta iniciativa se enmarca en la apuesta por consolidar el rural gallego como "un espacio de oportunidades en el que vivir, invertir y trabajar y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios básicos en todo el territorio".

"Esto es construir Galicia. Galicia Calidade también es tener servicios básicos en cualquier sitio y garantizar la igualdad entre los ciudadanos", ha indicado, tras asegurar que la mejora de las telecomunicaciones permitirá asentar población en el rural y aprovechar nuevas oportunidades como puede ser "atraer a nómadas digitales".

"UN SERVICIO UNIVERSAL"

En esta línea, Rueda ha recordado que el Ejecutivo autonómico lleva años reclamando al Gobierno central que la telefonía móvil sea considerada un servicio universal de las telecomunicaciones.

Ante "esta falta de reconocimiento por el Estado, que es quien tiene las competencias en esta materia", la Xunta resalta que optó por solicitar a la Comisión Europea permiso para poder ampliar la red de telefonía móvil en la comunidad y solucionar los problemas que estaban viviendo muchos vecinos de zonas más aisladas.

La institución europea aprobó la solicitud para llevar a cabo esta iniciativa y la incorporó como ejemplo para el resto de Estados miembros en las nuevas Directrices para ayudas estatales de redes de banda ancha que se aprobaron en el 2023. Galicia, concluye la Xunta, fue la primera comunidad en recibir una línea de ayudas europea para ampliar su red de telefonía.