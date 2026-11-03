Mindtech prevé más de 250 expositores y 10.000 visitantes en su 5ª edición, que será el próximo abril en Vigo

Presentación de la feria Mindtech. - MINDTECH

VIGO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria internacional Mindtech de la industrial del metal y tecnologías asociadas organizada por Asime prevé más de 250 expositores y 10.000 visitantes de unos 17 países en su quinta edición, que se celebrará entre el 27 y el 29 de abril de 2027.

Así lo ha señalado su organización en la presentación del evento, que se ha llevado a cabo este martes en el auditorio del recinto ferial de Vigo (Ifevi), donde se ha puesto en valor Mindtech como la feria industrial "de referencia" en el Polo Ibérico.

Fue el director general de Mindtech, Enrique Mallón, el encargado de comenzar el acto, destacando la trayectoria de la feria y su "consolidación".

En la misma línea ha hablado el presidente de Mindtech, Justo Sierra, quien ha dicho que el evento tiene "una razón de ser muy clara", que es "conectar la capacidad industrial del Polo Ibérico con las oportunidades que ofrece la tecnología, la innovación y la apertura a nuevos mercados".

Asimismo, ha recalcado la evolución internacional de Mindtech, que "ya no es únicamente una feria que nace en Vigo y mira al exterior". "Es una feria internacional que encuentra en Vigo su casa, en Galicia su identidad y en nuestra industria su principal fortaleza", ha reivindicado.

Durante el acto de presentación oficial también intervinieron los representantes institucionales de las entidades colaboradoras de la feria, que llevan apoyándola desde su primera edición, quienes pusieron en valor la importancia de una cita como esta para el sector industrial y tecnológico de Galicia, según recoge la organización en un comunicado.