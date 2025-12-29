Proyectos gallegos de investigación en defensa obtienen ayudas de la convocatoria Misiones 2025 del Ministerio

Investigadores - MICIU

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 2025 de Misiones Ciencia e Innovación con 139 millones de euros para 35 proyectos cooperativos que abordan retos estratégicos.

En cuanto a la distribución territorial, destaca por volumen de financiación recibida y liderazgo de las propuestas beneficiarias la Comunidad de Madrid, seguida de País Vasco, Cataluña y Galicia.

En Galicia, hay apoyos como el que recibe Urovesa (2 millones de subvención) para un total de 4,4 millones entre varias empresas para desarrollar una plataforma terrestre electrificada de movilidad inteligente con sistemas de comunicación.

Telespazio Ibérica o Plexus son otros ejemplos de compañías gallegas que salen en el listado de proyectos cooperativos aprobados por el Ministerio.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la investigación en torno a desafíos transversales, mejorar la base de conocimiento y tecnología de las empresas españolas, estimular la cooperación público-privada en I+D+I y reforzar la autonomía estratégica de España en materia de defensa.

De las 150 empresas beneficiarias, 87 son pymes (58%) que reciben el 55% (75,8 millones) del total del presupuesto de la convocatoria. Además, de las 35 propuestas financiadas, 13 son lideradas por pymes.

Del total de proyectos financiados, 18 corresponden específicamente a propuestas de carácter dual a las que se destinan 80 millones vinculados al Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Los proyectos tendrán un plazo de ejecución de tres o cuatro años y comenzarán el 1 de enero de 2026.