Archivo - Presentación del proyecto HAARO, un Laboratorio de Humanoides y Robótica Avanzada del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. - CTAG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada estatal de la semana europea de la robótica se celebra este año en Santiago, donde expertos divulgarán sobre aplicaciones sociales en el ámbito de la educación, la salud y el envejecimiento activo, entre otros.

El presidente de EuRobotics, asociación europea de la robótica, Francesco Ferro, destaca, en declaraciones a Europa Press, que Galicia es "una de las regiones más activas" en el campo de la robótica, con un ecosistema en crecimiento que va desde la formación universitaria hasta los centros tecnológicos, pasando por las empresas.

"Hoy en día se habla mucho de IA, por la relevancia de los datos, y menos de robótica, pero es importante saber que se necesita un conocimiento", advierte Ferro, que es CEO también de la empresa PAL Robotics, que se presenta como una firma de "robótica para la vida cotodiana".

Los días 26 y 27 de noviembre, el CIFP Politécnico de la capital gallega acoge este encuentro anual, que es con el que la plataforma tecnológica española de robótica (HispaRob) se suma a la iniciativa europea, bajo el título 'Robota: cultura obótica'.

Además de divulgar y "festejar la robótica", Ferro señala que el objetivo también es establecer contactos profesionales con la vista puesta en futuras colaboraciones, convenios o contratos en la comunidad.

La jornada se organiza en tres bloques para públicos distintos: el 26 especialmente dirigido a la comunidad educativa, con contenidos para profesorado de infantil, primaria, secundaria y educación especial, el 27 por la mañana con un enfoque profesonial --empresas, centros tecnológicos, universidades, profesorado de bachillerato, formación profesional y administraciones públicas-- y por la tarde para familias y público en general.

ROBÓTICA SOCIAL

En la mesa redonda sobre robótica social participará el viernes el catedrático del área de ciencia de la computación y fundador de Inrobics Fernando Fernández Rebollo, quien, en conversación con Europa Press, explica algunas de los desarrollos de esta 'spin-off' con presencia en hospitales, centros educativos y centros de mayores.

Explica que los robots sociales sirven en rehabilitación para niños con problemas funcionales, ya que cumplen la función de "coterapeutas" en ejercicios repetitivos que, según afirma, "hacen más entretenidos" y permiten que los menores "se enganchen al juego".

En colegios, según apunta, son un instrumento "muy útil para fomentar que se involucren en actividades" y pone el ejemplo de "algunos casos" de niños con trastornos del espectro TDAH que, "a veces, empatizan con los robots más que con personas", precisamente por ese déficit de capacidad expresiva de los primeros.

En cuanto a los centros de mayores, el robot emerge como "animador" para impulsar el envejecimiento activo, según Fernández Rebollo, que apela a lo "trasversal" de este sistema.

Con proyección para el año que viene, la compañía de la que es socio fundador avanza en un sistema virtual "de acompañamiento" para mayores, pensado para personas que se puedan desplazar a centros de día, al no tener movilidad, o por estar en áreas rurales o aislados, y para luchar contra la soledad no deseada.

Este sistema, concebido para móviles o 'tablet', buscará incentivar actividades físicas y coginitivas, además de ofrecer "elementos de acompañamiento", como un agente virtual que, según explica su promotor, "es como un chatGPT hablado, adaptado a la persona". "Puede avisarte de las medicinas y darte conversación, pero su objetivo no es sustituir a las presonas, sino fomentar la socialización", advierte.

En este sentido, resalta que tiene "el objetivo inverso a las redes sociales", es decir, "fomenta salir de la situación virtual", y lo ejemplifica con que el asistente lance al usuario la pregunta de si se acordó de llamar a su hijo, o le recomiende anotarse a alguna actividad.

PROGRAMACIÓN

El jueves 26 está pensado para el profesorado. Además de la conferencia inaugural de la tecnóloga Cristina Aranda, habrá una mesa sobre robótica accesible, con la ONCE y Ana Iglesias, Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia 2023.

En otra, docentes del CEIP Louro de Muros, el CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo, el CPI de Atios de Valdoviño y el IES Miraflores de Oleiros contarán sus experiencias en los Polos Creativos, los espacios de robótica y tecnología que la Xunta implantó en los colegios e institutos de Galicia.

También podrán probar recursos de robótica que después pueden emplear en el aula, desde un robot social que dirige actividades en infantil hasta brazos robóticos como los de las fábricas, preparados para que los programe el alumnado.

La mañana del viernes 27, con la presencia del presidente de euRobotics, Francesco Ferro, se dedicará a la industria, a la investigación y a la FP. El alumnado del CIFP Politécnico mostrará sus proyectos, como un brazo robótico que pinta u otro que repone material en un almacén, y se presentará 'ROBOTA-SUDOE', un proyecto europeo en el que participan la Universidade de Santiago y el Centro Tecnolóxico da Carne de Ourense y que enseña a robots a manejar carne o fruta.

Por la tarde, el CIFP Politécnico abrirá sus puertas a familias y público en general con una feria gratuita de experimentación y robótica en la que conversar con robots dotados de inteligencia artificial, dar los primeros pasos en robótica, crear circuitos que se pintan y se encienden o probar gafas de realidad virtual. Para asistir solo es necesario inscribirse en la página web del evento.