El sector TIC gallego roza los 24.000 empleos tras crear más de 3.200 puestos de trabajo desde 2021

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Galicia mantiene su tendencia de crecimiento, con 23.993 profesionales empleados tras crear 3.253 puestos de trabajo entre 2021 y 2025 y tener 3.179 empresas, un 2,3% más respecto al año anterior.

Así lo recoge el informe 'Galicia Dixital: O Sector TIC de Galicia 2025', elaborado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA), dependiente de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), del que ha sido informado este lunes el Consello de la Xunta junto con el Plan de Trabajo 2026 y el balance de actividades correspondiente a 2025.

Según el estudio, el sector genera un valor añadido bruto (VEB) superior a los 1.983 millones de euros, equivalente al 2,58% del PIB gallego, mientras que su volumen de negocio se incrementó un 5,9%, hasta alcanzar los 3.932 millones de euros.

En el ámbito laboral, el 68,4% de las empresas TIC gallegas considera difícil o muy difícil encontrar profesionales con formación en disciplinas STEM, si bien este porcentaje se redujo en un 10,8% respecto al ejercicio anterior.

El informe destaca además el avance de la Inteligencia Artificial, que está implantada en el 67,4% de las empresas del sector, un 76% más que hace un año.

Así, entre las aplicaciones más utilizadas figuran las herramientas de generación de lenguaje natural (75,1%) y las técnicas de aprendizaje automático o machine learning para el análisis de datos, utilizadas por el 46,1%.

PLAN DE TRABAJO DEL OSIMGA

Además, la reunión semanal del Ejecutivo gallego conoció el Plan de Trabajo del Observatorio para 2026, que contempla la incorporación de nuevos indicadores y la actualización de la metodología de sus estudios con el objetivo de adaptarlos a la evolución de la transformación digital y ofrecer una visión más precisa de la implantación de las tecnologías innovadoras en la sociedad, las administraciones y el tejido empresarial.

En el próximo ejercicio, el observatorio tiene previsto publicar nuevas ediciones de sus estudios e informes sobre la situación de la sociedad digital en el rural, la infancia y la adolescencia, las personas mayores, el sector TIC, el software libre, la administración digital y la inteligencia artificial.

Asimismo, seguirá modernizando su página web a través de la incorporación de nuevas funcionalidades, gráficos interactivos, infografías y mejoras en el cuadro de mando de indicadores, además de ampliar la difusión de sus estudios a través de nuevas píldoras audiovisuales.

BALANCE DE LA ACTIVIDAD

Por otra parte, en cuanto al balance de actividad de 2025, el Observatorio elaboró un total de 43 informes y cumplió el 100% de los compromisos recogidos en el Programa Estadístico Anual de la Comunidad Autónoma.

Entre las principales novedades del 2025 destacan la publicación del primer informe sobre ciberseguridad en las empresas gallegas, la incorporación de nuevas líneas de análisis sobre tecnologías innovadoras y la actualización de los estudios sobre competencias digitales de la ciudadanía, personas mayores y talento STEM.

El organismo también adaptó su cuadro de mando al Sistema de Indicadores de la Sociedad de la Información, integrado por 975 indicadores, completó la renovación de su portal web para mejorar el acceso a los informes e indicadores e impulsó nuevos formatos divulgativos, como las píldoras audiovisuales y un boletín electrónico trimestral que supera los 3.350 suscriptores.