Simón y Recasens (Indra) apuestan por alianzas en defensa y superar la fragmentación: "Son una necesidad"

El nuevo CEO de Indra, Josep Maria Recasens (d), y el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Simón Grimaldos (i), durante la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Indra Group. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado (CEO) de la firma, Josep María Recasens, han apostado por llevar a cabo alianzas en el sector y a superar la fragmentación actual.

"Europa camina con paso firme y con urgencia hacia un mercado único e integrado de defensa y, en este contexto, las alianzas con otras empresas del sector no son una opción estratégica entre otras, son una necesidad", ha afirmado el presidente de la firma española de defensa y tecnología durante su intervención en la junta de accionistas celebrada este martes en su sede de Alcobendas (Madrid).

En este sentido, Simón ha señalado que el mercado europeo de defensa ha estado durante "demasiado tiempo fragmentado, disperso en capacidades nacionales que no generan las economías de escala ni la masa crítica de inversión en innovación que este momento exige".

"Superar esta fragmentación es también una condición para reforzar la seguridad tecnológica y digital de España y Europa", ha añadido, incidiendo en que no se puede olvidar la cultura de cooperación con ecosistemas de defensa más allá de Europa. El nuevo primer ejecutivo, quien también se estrenaba en esta junta, ha coincidido con las declaraciones del presidente de la multinacional.

Así, Recasens ha apuntado que en un entorno "tan dinámico y competitivo como el actual, nadie puede alcanzar el éxito por sí solo, la verdadera ventaja competitiva nace de la colaboración".

DIVIDENDO DE 0,3 EUROS PAGADERO EL 9 DE JULIO

En cuanto a los acuerdos aprobados en la junta, esta ha dado luz verde a todos los puntos propuestos por el consejo de administración. Entre ellos destacan el establecimiento en 14 del número de miembros del consejo de administración y el reparto el próximo 9 de julio de un dividendo de 0,30 euros por acción, un 20% superior al distribuido el pasado año.

La reunión ha ratificado además a Recasens como consejero ejecutivo de la firma, al tiempo que ha ratificado y reelegido al presidente de la compañía desde principios del mes de abril como consejero 'otro externo'.

Además, se ha aprobado el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram López como consejera dominical en representación de Amber Capital, el tercer mayor accionista de Indra con una participación de algo más del 5%, tras vender un 2% el pasado mes de febrero. El nombramiento de Bertram llega tras la dimisión hace alrededor de un mes del anterior consejero de Amber, Pablo Jiménez de Parga.

También se ha dado el visto bueno a las cuentas anuales y el informe de gestión de la empresa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como la propuesta de aplicación del resultado. Entre otros asuntos, ha habido consenso en cuanto a la política de remuneraciones de los consejeros, la entrega de acciones al consejero delegado como retribución variable anual y el plan de incentivos a medio plazo para el periodo 2026-2030.

RECASENS, "LÍDER INDUSTRIAL CON LA EXPERIENCIA Y ENERGÍA NECESARIAS"

En la que ha sido su primera junta al frente de Indra, Recasens, que ha sido calificado por Simón como un "líder industrial con la experiencia y energía necesarias" para afrontar el reto que supone liderar la multinacional, ha reconocido que llega al cargo "con mucha humildad". Así, ha expresado que la credibilidad se gana con el cumplimiento de los contratos, lo que será una de las prioridades de su mandato, así como el talento, proponiéndose hacer de la firma un "empleador de referencia en España y Europa".

"Las personas son las que marcan la diferencia", ha subrayado, para luego enfatizar que quiere que la meritocracia sea una de las señas de identidad de Indra, "consolidando su liderazgo industrial y tecnológico gracias a esto". Igualmente, el catalán ha reconocido que durante su trayectoria en el mundo del motor aprendió que había que "aunar la ambición y la disciplina con la humildad para afrontar los retos".

"Creo en el proyecto y creo que puede contribuir de forma decisiva", ha resaltado Recasens, quien ha pedido "confianza a los inversores". De esta forma, el ejecutivo ha concluido que el objetivo final "es no solo que Indra tenga más valor dentro de tres años de lo que tiene hoy, sino construir una empresa más sólida, más sostenible, fiable y mejor posicionada en los mercados que les importan". "Ese es el proyecto al que me incorporo hoy", ha zanjado.

SEGUNDO RETRASO DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Por otra parte, en cuanto a la presentación de su nueva hoja de ruta, el director financiero de Indra, Miguel Forteza Garau, ha manifestado que esperan presentarla antes de que termine 2026, lo que supone el segundo retraso de esta en lo que va de año.

Cabe recordar que ya en abril, pocos días después del nombramiento de Simón como presidente no ejecutivo y cuando aun José Vicente de los Mozos era CEO, retrasaron la presentación de este plan del mes de mayo a después del verano, comentando ahora que previsiblemente se presente "antes de finalizar el año".

"Como hemos podido comprobar muy bien en esta junta, hemos tenido cambios relevantes en las últimas semanas, nuevo consejero delegado, nuevo presidente, y por eso creemos que es conveniente darnos algo más de tiempo para realizar un nuevo plan estratégico y presentarlo cuando se estime oportuno", ha relatado.

No obstante, Forteza ha afirmado que los trabajos de preparación del mismo "ya han comenzado". "Estimamos, por tanto, que se presente antes de finalizar el año", ha concluido.

(EUROPA PRESS ECONOMIA)