La UDC y el Chuac abordan los avances de la neurotecnología y su papel en la práctica médica

A CORUÑA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) y el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) han abordado los avances de la neurotecnología y su papel en la práctica médica.

Ha sido en la jornada 'Neurotecnología para la medicina', inaugurada por el rector de la UDC, Ricardo Cao, y por el gerente del Chuac, Luis Verde Remeseiro.

Se trata de una propuesta formativa organizada por el grupo Neurocom del CICA/INIBIC con el apoyo del complejo hospitalario universitario.

A lo largo de las sesiones de mañana y tarde, profesionales de referencia en el ámbito de la neurociencia, la ingeniería biomédica y la medicina clínica acercarán una visión interdisciplinar sobre tecnologías innovadoras que están modificando la práctica médica.