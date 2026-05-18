La UDC impulsa un laboratorio de fabricación digital

A CORUÑA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña ha presentado este lunes el FabLab ETSAC Coruña, el primer laboratorio de fabricación digital de la UDC integrado en la MIT Fan Lab Global Network.

"Esta integración supone un hito para escuela y también para la Universidad y sitúa a la ETSAC entre el reducido grupo de escuelas de arquitectura españolas que cuentan con un laboratorio plenamente acreditado dentro de esa red internacional", señala el rectorado.

El laboratorio nació en el curso 2013-2014 a partir de la transformación del antiguo taller de maquetas de la escuela en un espacio de fabricación digital avanzada.

En otro orden de cosas, la UDC y Sof.ia by Nunsys Group han abierto la convocatoria para impulsar el talento femenino en STEM. El programa financia los dos primeros cursos de estudios universitarios a alumnas de bachillerato y formación profesional en España.