La UDC impulsa un proyecto para liderar la computación cuántica aplicada en Galicia

Presentación en la UDC de Quantum Lab del CITIC - UDC

A CORUÑA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) ha presentado el Quantum Lab del CITIC, un espacio científico estratégico e interdisciplinar "llamado a convertirse en un polo de referencia en computación cuántica aplicada en Galicia".

Así lo ha explicado el rector de la UDC, Ricardo Cao, en la presentación de esta iniciativa en el rectorado coruñés en la que ha estado acompañado, entre otros, por uno de los investigadores del CITIC, impulsores de este proyecto, Diego Andrade.

"El Quantum Lab del CITIC es una infraestructura clave para impulsar la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica en Galicia, contribuyendo al desarrollo de un ecosistema avanzado en torno a las tecnologías cuánticas", ha señalado el rector.

Por su parte, Diego Andrade, ha destacado que "el principal objetivo es crear sinergias entre los grupos de investigación, obtener financiación para nuevas infraestructuras y lograr una mayor capacidad investigadora en este ámbito".

Esto, ha añadido, permitirá tener más impacto en la comunidad científica y transferir los resultados de la investigación e las empresas del entorno.