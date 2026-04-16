La UDC e ITG impulsan una alianza para apostar por la computación cuántica

La UDC e ITG firman un convenio de colaboración - UDC

A CORUÑA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) y el centro tecnológico ITG han formalizado la creación de una cátedra en tecnología cuántica, "una iniciativa que refuerza la colaboración entre ambas entidades para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en uno de los campos más prometedores de la innovación actual", señala el rectorado.

En el acto institucional de firma del convenio, han participado, por parte de la UDC, el rector Ricardo Cao y el vicerrrector de Investigación y Transferencia, Jerónimo Puertas, entre otros. Por parte de ITG ha estado su director general Carlos Calvo.

"Esta cátedra ejemplifica el compromiso de la UDC con la investigación de excelencia y con la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido productivo", ha afirmado el rector.

Por su parte, el director general de ITG ha expuesto que la creación de esta cátedra "contribuye a acercar el ámbito investigador y empresarial, acelerando la aplicación real de la computación cuántica".