La VI Liga Maker Drone desafía a 180 estudiantes gallegos al diseño de un sistema dron para vigilar volcanes

Liga Maker Drone - FUNDACIÓN BARRIÉ

A CORUÑA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG han presentado este jueves el reto al que tendrán que enfrentarse los participantes de la VI Liga Maker Drone.

Será diseñar, programar y pilotar un sistema dron capaz de vigilar un volcán, detectar señales de una posible erupción y enviar una alerta para poner en marcha los mecanismos de respuesta y proteger a la población.

Bajo el lema 'Drones para anticiparse a los volcanes', los casi 180 estudiantes de 2º de ESO integrados en 18 equipos de centros educativos de toda Galicia deberán resolver una misión en la que la tecnología puede marcar la diferencia entre detectar una emergencia a tiempo o reaccionar cuando el peligro ya se ha extendido.

El reto se pondrá en práctica en la gran final, donde los equipos tendrán que enfrentarse a un escenario que simulará un volcán y poner a prueba el sistema dron que hayan diseñado y programado.