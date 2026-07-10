La Xunta aprobará este año la primera estrategia de innovación empresarial, que movilizará 400 millones

II Foro de Innovación y Emprendimiento de APD - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha avanzado que la Xunta aprobará este año la primera estrategia de innovación empresarial de Galicia, que movilizará más de 400 millones de euros.

Así lo ha anunciado en la clausura del II Foro de Innovación y Emprendimiento de APD, celebrado en Santiago con más de 200 profesionales.

De este modo, Lorenzana indica que esta estrategia busca "consolidar un modelo de crecimiento para toda la economía gallega". "Tenemos claro que la empresa en Galicia tiene que ganar tamaño y necesita, por lo tanto, de todas las herramientas innovadoras posibles", asegura. "Necesitamos que incorporen la inteligencia artificial, tecnologías avanzadas, que la transferencia de conocimiento sea cada vez más rápida y que con eso las startups encuentren aquí más oportunidades de colaborar con la industria", agrega.

Lorenzana puso en valor los datos del Informe Empresas Tech Galicia 2026, que confirma que Galicia cuenta ya con 534 empresas tecnológicas e innovadoras, que generan más de 5.700 empleos cualificados y una facturación próxima a los 550 millones de euros.

"Que la I+G+i transforme realmente la empresa gallega, que esa fórmula dé como resultado nuevos proyectos empresariales que permanezcan en el tiempo y ayuden a transformar la economía", apuesta.

Nace con el triple objetivo de "hacer que la innovación impacte" para que: "Las empresas que ya están aquí puedan crecer y fortalecerse, las que están fuera pongan la vista en nuestro territorio y para que las que nacen en Galicia puedan convertirse en el futuro en grandes empresas".

El foro ha contado con las intervenciones de más de 20 ponentes y expertos en los campos de la innovación y el emprendimiento.