La Xunta inicia las jornadas sobre control parental para fomentar un uso responsable de la tecnología

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), junto con el Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia (CPETIG), iniciará una nueva edición de sesiones formativas centradas en el control parental.

Bajo el título 'Tecnoloxía, infancia e mocidade: ferramentas para familias', el ciclo tendrá lugar entre septiembre y octubre con el fin de facilitar a las familias recursos, conocimientos y pautas que les permitan acompañar a la juventud en un uso responsable y adecuado de la tecnología.

La primera charla tendrá lugar el próximo viernes en el aula CeMIT de Ribeira y las actividades continuarán en A Fonsagrada, Moaña y O Barco de Valdeorras. Además, el 7 de octubre se celebrará una jornada en el Centro GaiásTech, en la Cidade da Cultura.

Las sesiones profundizarán en los riesgos asociados a un uso inadecuado de la tecnología y en las pautas fundamentales para desarrollar unos hábitos digitales saludables, como la definición de horarios y límites, la reserva de momentos de desconexión y la importancia de la comunicación y del acompañamiento.

También abordarán medidas de prevención y supervisión mediante distintas herramientas y aplicaciones de control parental, y se presentarán recursos y propuestas creativas orientadas a favorecer un uso positivo y adecuado de las TIC.

El plazo de inscripción está abierto y puede realizarse a través del portal de la red CeMIT.