Zona Franca lanza StartTIC para dar un "impulso definitivo" a 30 proyectos tecnológicos innovadores

Imagen de la presentación de StartTIC. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Zona Franca de Vigo ha inaugurado este miércoles su nueva incubadora de Alta Tecnología StartTIC, con el objetivo de dar un "impulso definitivo" a 30 proyectos innovadores.

En el acto de bienvenida, el primero en tomar la palabra fue el delegado del Estado, David Regades, quien ha celebrado la primera edición de esta aceleradora, destacando que la convocatoria recibió más de 90 proyectos, de los cuales 30 han sido seleccionados.

Regades ha puesto en valor la importancia de la colaboración público-privada, "fundamental" a la hora de impulsar nuevas iniciativas emprendedoras.

Él también ha querido subrayar el peso que el empleo tecnológico tiene en el área de Vigo, que supera el 13,5% del total, más del doble que la media nacional (6%).

El presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas, que promueve StartTIC, ha indicado que la incubadora asesorará y acompañará los proyectos para permitirlos crecer. "Ese es el objetivo", ha reivindicado.

El gerente del Centro Tecnológico Gradiant, Fernando Jiménez, que también impulsa la aceleradora, ha mostrado su orgullo por poder ayudar al crecimiento de estos nuevos proyectos, esperando que alcancen el éxito, mientras que Javier Collado, director general de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), que financia StartTIC, ha agradecido el trabajo de todos los emprendedores, esperando que todos los proyectos sean una realidad muy pronto.

El encargado de cerrar el acto fue el alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, avanzando que él mismo se reunirá la semana que viene con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para solicitar más recursos para este tipo de iniciativas.

"La inmensa mayoría de estos proyectos van a ser grandes proyectos de éxito, porque se dan las circunstancias", ha reivindicado Caballero, subrayando la importancia de esta aceleradora.

PROYECTOS

Según han destacado, la mayor parte de las iniciativas seleccionadas son de Vigo (14), aunque hay de otras zonas del área viguesa como Cangas, Tui, Marín o Mos; del resto de Galicia: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago, y Vilagarcía; de otros puntos de España como León; y un proyecto procedente de Portugal.

En la mayoría de los casos se trata de proyectos de reciente creación o en fases tempranas de desarrollo, aunque destaca también la presencia de startups y proyectos constituidos que suponen casi un tercio del total.

Así, destacaron los proyectos de desarrollo de software (aplicaciones, videojuegos, etc.), procesamiento de datos, hosting y portales web, que aplican una amplia gama de tecnologías TIC, pero entre las que sobresale por encima de todas la Inteligencia Artificial como hilo transversal de la mayor parte de las iniciativas seleccionadas.

De esta manera, ocho de cada diez proyectos aplican alguna de sus modalidades, desde IA generativa hasta agentes autónomos. Asimismo, un 20% de los proyectos se decantan por tecnologías de ciberseguridad y soberanía del dato, que dan soluciones para protección de infraestructuras críticas hasta deepfakes. Completan el mapa de tecnologías las iniciativas basadas en Internet de las Cosas (IoT), robótica y Edge computing.

La lista de proyectos completa es: Aiduorio, Aquiax, Auria HR, Braincube V2V, Cadmo Concursal, Caropening, Crifsal, Crisol X Stone, Earlify Health, Ecovuela, Edgecontinuum, Emotive Tech, Enrolamar, Humaind.X.Labs, I love IFC, Indigital, Kernel Security, Kimana, Lemsi, Localdat, Meteomapgal, Nexaveris, Oceanvoice, Opinsys, Orbia, Prevencumplen, Revyc, Sipd-M, Sizit AI y Upinc.