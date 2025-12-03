Zona Franca de Vigo inicia las obras del VgoTIC Global HUB de la calle López Mora

El Alcalde De Vigo, Abel Caballero, Y El Delegado De Zona Franca, David Regades, Supervisan El Inicio De Las Obras De Demolición De Uno De Los Edificios Del Complejo De López Mora, Que Albergará El Vgotic Global HUB. - ZONA FRANCA DE VIGO

VIGO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, y el alcalde y presidente del pleno del organismo, Abel Caballero, han visitado este miércoles el inicio de las obras de reforma del complejo de edificios de López Mora, que albergará el futuro VgoTIC Global HUB.

Estos trabajos darán lugar al "centro tecnológico más relevante de Galicia", según ha señalado la Zona Franca en un comunicado, en el que ha confirmado que el Ayuntamiento de Vigo ha confirmado esta misma semana la licencia de obras. De este modo, este miércoles han comenzado los preparativos para el proceso de demolición del primero de los cuatro edificios que conforman el complejo.

Se trata del Edificio 3, donde se instalará la Incubadora de Alta Tecnología StartTIC, con una financiación europea de 3,5 millones de euros, y que el Consorcio de la Zona Franca gestionará con el centro tecnológico Gradiant y la Cámara de Comercio como socios.

La previsión es que la demolición esté culminada la próxima primavera y, a continuación se llevará a cabo la demolición del resto de inmuebles, donde estarán, entre otros servicios, el Centro de Negocios y Usos Múltiples, y el Centro de Excelencia Aeroespacial y de Defensa de INDRA.

Tanto Regades como Abel Caballero han explicado que el proceso continuará en los próximos meses, con la licitación de las obras y la ejecución del proyecto constructivo, firmado por la arquitecta Carme Pinós (Premio Nacional de Arquitectura 2021).

"Este proyecto es una de nuestras grandes prioridades, que nos reafirma como polo tecnológico de máximo nivel y que, además, abrirá a la ciudad un espacio hasta ahora cerrado a la gente que será un punto de encuentro fruto de esta transformación urbana", ha subrayado David Regades.

Por su parte, el regidor olívico ha puesto en valor "la total regeneración de todos los edificios, las notables mejoras arquitectónicas que se van a implementar, la nueva plaza pública que va a ganar la ciudadanía y la ubicación de alta tecnología en Vigo".