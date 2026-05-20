El 061 asegura que la asistencia sanitaria en localidades de Lugo está garantizada "24 horas y 365 días del año"

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Urxenxias Sanitarias de Galicia-061 ha asegurado que la asistencia sanitaria a las emergencias sanitarias en Lugo, Guntín, Portomarín, Rábade, Outeiro de Rei y Friol está "garantizada las 24 horas del día y los 365 días del año".

Responden así al comunicado de CCOO de este martes en el que anunciaba el registro en los citados municipios de una solicitud

formal para reclamar a la Xunta la ampliación "urgente" de los recursos del 061 en el área central de la provincia.

El sindicato busca implicar así, indicaban, a las administraciones locales en un problema "grave, estructural y peligroso" para la atención sanitaria de más de 144.000 vecinos que dependen "de unos recursos claramente insuficientes".

Explicaban que actualmente el área cuenta únicamente con dos ambulancias asistenciales y una sola ambulancia medicalizada para cubrir emergencias sanitarias durante las 24 horas del día. "Lo más grave es que Lugo sigue con los mismos recursos sanitarios de emergencias que en 1998, pese al enorme aumento de la población, del envejecimiento y de la presión asistencial", lamentaban.

A este respecto, el 061 indica que en estas localidades presta asistencia urgente una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) y cinco ambulancias de soporte vital básico (SVB) - dos de ellas con base en la cidade de Lugo, una en Palas de Rei, una en Corgo y otra en Guitiriz-, todas pertenecientes a la Rede de Transporte Sanitario Urxente (RTSU) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. A estos recursos suman los dos helicópteros medicalizados con base en Santiago y Ourense.

Defienden que la decisión sobre la dotación de recursos y su emplazamiento se realiza "evaluando criterios poblacionales y de demanda sanitaria, así como la distancia a los centros sanitarios".

"Estas decisiones son analizadas periódicamente teniendo en cuenta la frecuencia de los servicios y los tiempos de respuesta, entre otros criterios asistenciales", insisten.