El respaldo a la huelga general en el Sergas baja hasta el 4,55% durante el turno de tarde

Foto de archivo - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este miércoles ha registrado un seguimiento del 4,55% en el conjunto del Sergas durante el turno de tarde, con 273 trabajadores participantes de un total de 6.002, según los datos recogidos en el balance de participación.

Por ámbitos asistenciales, la incidencia ha sido mayor en Atención Primaria, donde ha alcanzado el 7,71%, con 123 participantes de una plantilla de 1.595 trabajadores. En Atención Hospitalaria, el seguimiento se ha situado en el 3,26%, con 139 personas de un total de 4.266.

En los hospitales generales, que contabilizan un seguimiento conjunto del 3,49%, el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) ha registrado la mayor participación, con un 8,07%, seguido del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), con un 6,35%, y el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, con un 5,14%.

Por el contrario, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) no ha contabilizado participantes en el turno de tarde. El Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) ha registrado un 1,09% y el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), un 1,59%.

En los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 1,67%, con nueve trabajadores participantes de un total de 538. El Hospital de O Salnés ha alcanzado el porcentaje más elevado, con un 3,70%, seguido del Hospital de Valdeorras, con un 3,08%, y el Hospital de Cee, con un 2,60%. Los hospitales da Barbanza, da Mariña y de Verín no han registrado participantes.

En Atención Primaria, Vigo ha presentado la mayor incidencia, con un 16,54% y 67 trabajadores participantes. Le siguen Ferrol, con un 11,49%, y Santiago, con un 6,44%. En A Coruña el seguimiento ha sido del 3,92%; en Ourense, del 3,82%; en Pontevedra, del 4,44%; y en Lugo, del 0,75%.

Por último, las entidades del Sergas han contabilizado un seguimiento del 7,80%, con 11 participantes de un total de 141 trabajadores. Como ya ocurrió durante el turno de mañana, la Fundación Pública de Medicina Xenómica ha sido la que ha cosechado un mayor respaldo, un 83,33%, frente al 4,55% de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). No se han contabilizado participantes en ACIS ni en la FPUS-061.