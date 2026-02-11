Unos 200 vecinos del centro de Ourense quedan sin luz durante la noche al inundarse un transformador

OURENSE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal y las fuertes lluvias han provocado la inundación de un transformador en el centro de Ourense, en la zona del Parque San Lázaro, que dejó sin luz a un total de 200 clientes en la ciudad durante la noche del martes.

Tal y como han informado fuentes de Naturgy, la incidencia se produjo cerca de las 22,00 horas de la noche, quedando solventada 73 minutos después --alrededor de las 23,15 horas-- tras achicar el agua, secar y reparar el transformador.

En concreto, la empresa ha explicado que el apagón afectó a un total de 200 usuarios en la zona del Parque de San Lázaro y calles colindantes, entre ellas Curros Enríquez, Manuel Pereiro o Avenida de la Habana.

Se trata, tal y como han confirmado, de la segunda incidencia en lo que va de año en este transformador, después de que sufriese hace "más o menos un mes" una avería en una línea de salida de baja tensión, que provocó un falló en los fusibles.