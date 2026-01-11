El 2026 en conciertos fuera de grandes recintos en Galicia: de Rusowsky a La M.O.D.A. hasta Amyl and The Sniffers

Archivo - El cantante Rusowsky durante un concierto en el Movistar Arena, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los festivales y los conciertos en grandes recintos acaparan una parte considerable del ocio musical y de la atención mediática, pero las salas ayudan a mantener vivos los proyectos --especialmente, los de menor tamaño-- durante todo el año.

La amplia oferta que se perfila de cara a 2026 en Galicia va desde Rusowsky (27 y 28 de febrero en Capitol, Santiago), que ha sobresalido en las listas musicales del pasado año con su álbum debut, a la consolidada banda La M.O.D.A. (29 de enero en Capitol y 30 y 31 en Pelícano, A Coruña), que también destacó en 2025 con su disco 'San Felices'. Ambos pueden presumir de colgar el 'sold out' en todas sus fechas, anunciadas con meses de antelación.

La larga lista de bolos incluye a bandas internacionales, como el grupo de 'indie' rock The Kooks (5 de marzo en Pelícano) y la formación de 'punk' Amyl and The Sniffers (16 de agosto en Capitol), que ha incluido Santiago de Compostela como una de las únicas dos ciudades --junto a Barcelona-- en las que girará por España.

También forman parte del calendario diferentes músicos gallegos. Es el caso de Baiuca (6 de febrero en Pelícano), que lleva la gira de cierre de 'Barullo' a esta gran sala de A Coruña; Familia Caamagno, que el mismo día toca en Capitol junto A Orquestra do Quince para presentar 'Disco Comarcal', y Eris Mackenzie, que llevará su propuesta a Viveiro (28 de febrero en La Conservera) y Santiago (5 de marzo en Casa das Crechas).

ENERO Y FEBRERO: DE NATALIA LACUNZA A DIRTY SUC

La próxima semana, Natalia Lacunza arrancará la gira de su segundo álbum, 'N2STAL5IA', en Capitol (jueves 15), en Santiago de Compostela, que será la única parada que hará en salas gallegas dentro de su 'tour'. Al día siguiente, en el mismo lugar, será el turno del rapero Fernando Costa, que este 2026 recorrerá España con motivo de sus 10 años de carrera.

En paralelo, la banda 'indie' Hinds, con gran proyección internacional, tocará en la Sala Garufa, en A Coruña (viernes 16), y en Mondo Club, en Vigo (sábado 17). Una semana después, Samuraï, talento joven que repunta en la escena pop-rock nacional, actuará en Inn Club (sábado 25).

Por su parte, además de a La M.O.D.A., la Sala Capitol recibirá en la recta final del mes al cantante de 'soul' Lee Fields (domingo 25); al 'post-punk' de Depresión Sonora (viernes 30), y al gallego Carlos Ares (sábado 31), que ha colgado el cartel de 'agotado' en este pase de su gira de 'La Boca del Lobo'.

Ya en febrero, el rapero vigués Dirty Suc recorrerá Galicia con su gira 'Fillo do Mar', que pasará por Capitol (jueves 5) y el 'hall' del Auditorio Mar de Vigo (viernes 10 de abril). Otra figura esencial del nuevo urbano español, 8belial --también integrante del colectivo Disobey--, actuará en Playa Club el viernes 13.

En la otra cara de la moneda, la propuesta pop de Mafalda Cardenal viajará hasta la Sala Rouge, en Vigo, el viernes 13 y al Playa Club, en A Coruña, el sábado 21. Por su parte, Hens presentará su tercer álbum, 'Una mudanza', el jueves 26 en Capitol.

BARRY B Y PABLOPABLO REGRESAN EN PRIMAVERA

Una semana después de que Rusowsky inunde Capitol para tocar su popular 'DAISY' en directo, Tristán!, uno de sus compañeros de sello (rusiaIDK), abrirá marzo en Don Giorgio, en A Coruña (viernes 6), y Radar Studios, en Vigo (sábado 7).

En marzo, regresará a Galicia Barry B, que el año pasado tocó hasta seis veces aquí, para presentar 'Infancia Mal Calibrada', un EP que está impactando en el panorama nacional. La expectación es tal que ya ha vendido las dos primeras fechas que anunció --en Inn Club (viernes 6) y Rouge (sábado 7)-- y anunció una tercera el jueves 5 para la primera, para la que todavía quedan entradas.

La banda de 'punk' Biznaga despedirá su álbum '¡Ahora' el viernes 13 en Playa Club. Mientras, en Capitol, Derby Motoreta's Burrito Kachimba actuará el jueves 20; los gallegos Unto Vello, el sábado 22, y Rufus T. Firefly, el sábado 28 de marzo.

Pablopablo, que visitó en Galicia en noviembre con tres conciertos en salas con un aforo mucho más reducido, regresa con la misma gira de presentación de su álbum debut, 'Canciones en Mi': estará en Capitol (jueves 9 de abril) y en MasterClub, en Vigo (sábado 18).

La banda neerlandesa de 'acid folk' turco Altin Gün aterrizará en Santiago el miércoles 15 de abril y, días después, visitará Galicia el dúo 'indie' emergente San Tosielo, que tocará en la Sala Filomatic, en A Coruña (sábado 18).

SEGUNDA MITAD DE 2026

A las puertas del verano, el ferrolano Andrés Suarez llevará su 'Gira Lúa' al auditorio de su ciudad natal (viernes 29 de mayo) y a Capitol (jueves 4 de junio), última de las fechas de su 'tour' programadas hasta el momento.

Aunque son escasos los conciertos en salas anunciados para el segundo semestre, esta misma sala compostelana ha anunciado las actuaciones de Amyl and The Sniffers para el domingo 16 de agosto y de La Cabra Mecánica para el sábado 17 de octubre.