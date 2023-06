Formoso apela a una respuesta "contundente" contra una extrema derecha que ataca la autonomía con el amparo del PP

Vuelve a proponer al resto de fuerzas políticas una reforma del Estatuto para dotar de nuevos mecanismos al gobierno gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha llamado a la sociedad gallega a acudir a las urnas para dar una respuesta contundente a una extrema derecha que amenaza con acabar con la autonomía "bajo amparo de la derecha que se decía moderada".

Formoso se ha pronunciado de este modo en el transcurso de la ofrenda floral de los socialistas gallegos a Castelao en el Panteón de Galegos Ilustres en conmemoración del plebiscito del Estatuto de 1936.

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha sostenido que este acto cobra "un valor especial" en un momento en el que la "extrema derecha y la derecha avanzan hacia un posible gobierno". Así, ha afirmado que hay que tener "muy claro que en ningún lugar está escrito que la autonomía, que el autogobierno, se instalasen para siempre".

"Vivimos unos tiempos convulsos, en los que afloran opciones políticas herederas de aquellas que acabaron con la democracia, y cuyo programa consiste en limitar libertades, en recortar derechos y en derrumbar todo lo que logramos como pueblo", ha alegado.

Pero Formoso ha advertido como "aún más peligroso" que estas "opciones extremas y radicales encuentren un amparo entusiasta en la derecha política que se decía moderada, y que en realidad siempre renegó del desarrollo del autogobierno", siendo pare él la prueba de esto que "en los últimos 15 años Galicia no fuese capaz de sumar una nueva competencia".

LA CIUDADANÍA TENDRÁ QUE ESCOGER

En las declaraciones a los medios, ha señalado que los socialistas observan con "horror" como en las próximas elecciones la ciudadanía va a tener que escoger entre dos modelos de país. En este sentido, ha señalado que desde su partido defienden un proyecto de una Galicia que "es un país moderno, que consolide derechos sociales, laborales y económicos, un proyecto europeísta".

Frente a esto, ha destacado que hay un proyecto de Galicia "en blanco y negro, donde se vuelven a conjurar principios que van contra derechos y libertades de las mujeres, contra la diversidad en cualquier aspecto de la vida, volver a una cultura capada y volver a no respetar la pluralidad nacional".

En la misma línea, ha dado un carácter destacado a unos comicios que "no son unas elecciones más", sino que está en juego "volver 40 años atrás, a una España y a una Galicia en blanco y negro ante una extrema derecha que está poniendo en las instituciones a personas antiabortistas, anticultura, antieuropa y antilibertad".

Porque "está en riesgo todo esto", Formoso ha hecho un llamamiento a que la sociedad gallega demuestre el 23 de julio que es "de progreso, moderna y europeísta".

REFORMA DEL ESTATUTO

En el acto, además, Formoso ha vuelto a emplazar a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Galicia a reunirse para hacer una actualización del Estatuto de Autonomía aprobado en 1981 en materias clave, asumiendo su partido el "papel protagonista" que tuvo en la conformación del Estatuto del 36.

Formoso ha considerado "inconcebible" que otras comunidades autónomas que no están consideradas como una nacionalidad histórica tengan la posibilidad de hacer decretos ley para poder gestionar con más agilidad. Del mismo modo, ha asegurado no comprender que otros territorios como Andalucía o Canarias puedan asumir la gestión y ordenación de su litoral, mientras que en Galicia "la falta de previsión estatutaria sea utilizada como objeción para no acceder a esta competencia".