Archivo - Menú de solicitación de cita previa en la oficina de Correos de Cibeles, a 1 de junio de 2023, en Madrid (España). La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada pers - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido un total de 70.326 peticiones de voto correo en Galicia para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, un 51,87% menos que en los comicios de julio de 2023 --que tuvieron lugar en plena temporada estival y en los que se registraron cifras históricas de voto postal, con 146.144 peticiones en la Comunidad gallega--, pero un 47,71% más que en noviembre de (47.609).

De las 70.326 solicitudes de voto por correo admitidas, 48.115 se han gestionado en la red de oficinas postales y 22.211 de forma telemática a través de la web de Correos.

Por provincias, A Coruña es donde más solicitudes se han admitido para las elecciones del próximo 29N, con 28.824, de las que 18.943 se han efectuado en oficina y 9.881 a través de la web de Correos. Le sigue Pontevedra, con 23.368 peticiones, de las que 16.311 se han pedido de forma presencial y 7.057 de forma telemática.

Por su parte, en la provincia de Lugo se han admitido 9.286 solicitudes, 6.564 gestionadas de forma presencial y 2.722 a través de la web. Mientras que en Ourense se han recibido 8.848 peticiones, 6.297 en las oficinas y 2.551 por la web de Correos.

En el conjunto del Estado, Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 58,07% menos que en los anteriores comicios, pero un 11,47% más que en las legislativas de 2019, que se celebraron el 10 de noviembre, un periodo similar al actual.

Según ha informado Correos, de las 1.099.687 solicitudes de voto por correo admitidas, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web de la compañía.

El plazo para depositar el voto finalizará el próximo jueves, 26 de noviembre, como máximo hasta las 14 horas, tras la ampliación aprobada por la Junta Electoral Central Madrid (JEC).