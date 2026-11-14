Feijóo resume ocho años de Gobierno "en un ministerio, el de Transportes": "De Ábalos a Puente y siempre Sánchez"

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin para la campaña electoral del 29N, a 14 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El acto político cuenta c - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, se ha reivindicado este sábado como "gestor" desde Galicia, donde dirigió la Xunta durante 13 años, al tiempo que ha cargado con dureza contra los "ocho años" de un Ejecutivo central que ha resumido "en un ministerio, el de Transportes". "De Ábalos a Puente y siempre Sánchez. Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia. Se acabó el resumen", ha esgrimido.

En el que será el mitin central del PP Galicia y, salvo sorpresa, el único protagonizado por Feijóo, ante "más de 8.000 personas", según ha verbalizado el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, el aspirante popular a presidir el Gobierno de España ha situado el accidente de Urda, en el que murieron 69 personas, como telón de fondo para tildar de "vergüenza" la gestión de Sánchez que, ha dicho, ha "costado dinero a los españoles y también ha costado vidas".

"Ellos montan campañas para que la gente se olvide. Los españoles no vamos a olvidar y queremos que no vuelva a pasar", ha sentenciado, en un mitin en el que ha ocupado un lugar destacado entre el público Ana Pastor, quien era ministra de Fomento, bajo el mandato de Mariano Rajoy, cuando se produjo el accidente ferroviario de Angrois, en Santiago, con 80 víctimas mortales.

Lo ha manifestado antes de garantizar que, si el gobierna, "no volverá a haber corrupción y en el Gobierno de España habrá limpieza. "El primer Consejo de Ministros arrancará con una auditoría de lo que han saqueado", ha avanzado, antes de proclamar que tampoco habrá "indultos para corruptos".

"Quien haya robado, lo pagará. Todo se sabrá. Todo tendrá consecuencias y no habrá impunidad. El cambio es decencia. Y no volverá haber machismo en los despachos del Gobierno", ha garantizado, antes de afear que los socialistas "pagaron con dinero público mujeres" a las que trataban "como mercancía".

Feijóo también ha acusado a los integrantes del Gobierno de "exponer a las mujeres a los agresores, excarcelando a los violadores y a centenares de hombres condenados por abusos sexuales". "Y no volverá a haber chapuzas con las pulseras antimaltrato", ha sumado, antes de lamentar que "el sanchismo haya dejado entrar en este país a miles de hombres que no respetan a las mujeres, ni la colectivo LGTBI".