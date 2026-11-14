Feijóo ratifica que situará vivienda "en una Vicepresidencia" si gobierna y promete hacer "un millón" de hogares

El presidente del Partido Popular, y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del presidente de la Xunta. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a presidir el Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, ha sellado en Santiago el compromiso de que, si gobierna, situará las políticas de vivienda "en una Vicepresidencia" porque "es el principal problema de España". Pero ha agregado que "lo importante" es que impulsará la construcción "de un millón" de hogares desde La Moncloa.

Lo ha manifestado desde la capital gallega, con el trasfondo de su entrevista con el 'podcaster' Jordi Wild, y la polémica surgida en torno a su afirmación de que su futuro Gobierno, si lo llega a conformar tras la cita electoral del 29 de noviembre, no tendrá un Ministerio de Vivienda específico.

Ante unas 8.000 personas, según datos de la organización popular y en el que será el mitin central del PP en Galicia, Feijóo ha recordado que, con Pedro Sánchez como presidente estatal, la vivienda ha pasado de ocupar "el puesto número 15" en el escalafón de problemas de los españoles a convertirse "en el primero".

"Ha sucedido por incompetencia y por dejadez", ha diagnosticado el líder popular, antes de ponerse en modo "examen" para preguntar al aforo si alguien recordaba "quién fue el primer ministro" al que el líder del PSOE "dio la responsabilidad" de las políticas de vivienda.

"EL MAYOR PROBLEMA DE ESPAÑA"

"Ese ministro se llama José Luis Ábalos. Ahora, voy ha hacer una pregunta aún más difícil: ¿sabéis cómo se llama la actual ministra de Vivienda? ¿No? Lo comprendo perfectamente", ha ironizado, y ha sellado un compromiso público: "Conmigo la vivienda estará dentro de una Vicepresidencia porque es el mayor problema de España".

"Pero lo importante no es que esté dentro de una Vicepresidencia, lo importante es que vamos a hacer un millón de viviendas", ha zanjado.