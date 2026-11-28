La candidata de Frente Amplio, Verónica Barbero, disfruta de la jornada de reflexión. En Vigo. - FRENTE AMPLIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio Verónica Barbero ha elegido los juegos de mesa, una de sus grandes aficiones, para disfrutar junto a sus amigos de la jornada de reflexión de este sábado, previa a la cita con las urnas del domingo 29 de noviembre.

Barbero ha participado en una partida de Marvel en Customeeple en Vigo, donde ha reivindicado este tipo de ocio alternativo como herramienta de convivencia y descanso.

"Animo a todo el mundo a disfrutar de este tipo de actividades porque incluso puedes usar los juegos para aprender. Animo a la gente a que se entretenga, a que disfrute y a que coja fuerzas. Porque mañana es un día muy importante", ha concluido.