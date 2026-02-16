Unas 500 familias en el entorno del eólico Mondigo tendrán un 80% de descuento en la luz

Archivo - Parque eólido de Mondigo, entre Ribadeo y Trabada (Lugo), adquirido por RDG - RDG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 familias en un radio de dos kilómetros alrededor del parque eólico de Mondigo --entre los municipios de Barreiros, Ribadeo y Trabada (Lugo)--, comprado por la sociedad público-privada Recursos de Galicia (RDG) por 75 millones de euros, tendrán un descuento del 80% en su factura de la luz.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha explicado que esta era uno de los objetivos que perseguía la ley de recursos naturales de Galicia para que estas instalaciones "redunden en beneficios sociales y económicos directos" en los vecinos, que "pasarán a pagar un 20%" de lo pagaban antes por su energía.

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha explicado que esta es la primera infraestructura eólica propiedad "íntegramente" de RDG. Así, se pone en marcha la anunciada comercializadora impulsada por la sociedad mixta público-privada. Explica que se ofrecerá a otras comercializadoras adherirse a esta posibilidad de descuento en la zona, y en caso de que no ocurra, los vecinos de Mondigo podrán optar por esta vía de RDG para la rebaja de su factura.

La conselleira ha avanzado que el próximo viernes tendrá una reunión con los tres alcaldes afectados para abordar esta cuestión, además de que la propia compañía ofrecerá información a los vecinos de la zona.