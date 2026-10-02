Abanca y Afundación llevan a Lugo una exposición interactiva para acercar la educación financiera a todos los públicos

Abanca y Afundación inauguran en Lugo la exposición 'Ítaca'. - EUROPA PRESS

LUGO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abanca, Afundación y el Ayuntamiento de Lugo han inaugurado este viernes en el Centro Cultural O Vello Cárcere la exposición interactiva e inmersiva 'Ítaca. Un viaje por la educación financiera', una propuesta que utiliza los personajes y situaciones de la 'Odisea' para acercar al público conceptos relacionados con la gestión de las finanzas personales.

La muestra, que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 13 de diciembre, forma parte del programa de educación financiera que Abanca y Afundación desarrollan desde 2015 y coincide con la programación organizada con motivo del Día de la Educación Financiera, que se celebra el próximo lunes 5 de octubre.

En la presentación han participado la coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación y comisaria de la exposición, Carlota Sánchez-Montaña; el coordinador de Responsabilidad Social Corporativa e Institucional de Afundación, José Manuel Mourelo; la directora territorial de ABANCA en Lugo, Zaira Dapena, y los concejales de Cultura y Educación, Javier Vázquez, y de Turismo y Museos, Agustín Gallego.

Sánchez-Montaña ha explicado que la exposición nace con el objetivo de crear una propuesta "completamente novedosa" en el ámbito de la educación financiera. Para ello, el equipo responsable decidió conectar el regreso de Ulises a Ítaca con los conceptos financieros que afectan a la vida cotidiana de las personas.

La inflación, el ahorro o la economía conductual son algunos de los aspectos que aborda la muestra. La comisaria ha destacado también la importancia de explicar los llamados sesgos cognitivos, es decir, los atajos que utiliza el cerebro y que pueden influir en las decisiones económicas, como el sesgo del presente o la aversión a la pérdida.

La relación entre la 'Odisea' y las finanzas parte, entre otros elementos, del llamado contrato de Ulises, una referencia empleada para explicar cómo las personas pueden establecer mecanismos que les permitan mantenerse firmes ante determinadas tentaciones. A partir de esta idea, el equipo creativo fue relacionando distintos personajes y episodios de la obra clásica con conceptos económicos.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La exposición está diseñada para todos los públicos. En el caso de los escolares, los contenidos están adaptados a las diferentes etapas educativas mediante una actividad didáctica específica. Para el público general, la propuesta tiene un carácter interactivo y permite a los visitantes relacionarse con los personajes y responder a diferentes cuestiones a lo largo del recorrido.

Según ha explicado Sánchez-Montaña, la educación financiera continúa siendo una materia en la que es necesario avanzar. Como ejemplo, ha apuntado que en España existen actualmente alrededor de un billón de euros depositados en cuentas sin movimiento y ha defendido la necesidad de que el conocimiento financiero vaya más allá del simple ahorro y permita también comprender conceptos como la inversión y el efecto de la inflación.

La responsable de la exposición ha señalado además que la educación financiera está cada vez más ligada a la ciberseguridad, ante el incremento de las estafas y de los mensajes relacionados con el llamado dinero fácil o con inversiones promovidas a través de las redes sociales. En este sentido, ha destacado la importancia de conocer el propio perfil de riesgo y de ser consciente de que cualquier inversión puede experimentar también evoluciones negativas.

"Conseguir que el dinero crezca es un trabajo que requiere conocimiento", ha explicado, al tiempo que ha insistido en la importancia de mantener una perspectiva a largo plazo, en paralelo con el viaje de Ulises hacia Ítaca, aunque, como ha reconocido, "hay muchas tormentas por el medio".

EDUCACIÓN FINANCIERA

Por su parte, José Manuel Mourelo ha señalado que la inauguración de la muestra en Lugo supone el punto de partida de la programación vinculada al Día Nacional de la Educación Financiera y del programa de educación financiera para el curso 2026-2027. El responsable de Afundación ha explicado que la iniciativa busca contribuir a mejorar los conocimientos de la ciudadanía sobre economía y finanzas, tanto entre la población escolar como entre los adultos.

Mourelo ha destacado también la importancia de incrementar la preparación de la sociedad ante cuestiones como la ciberseguridad y otros riesgos relacionados con la gestión del dinero en el día a día.

MÁS DE 10.000 VISITANTES

Como ha reconocido la organización, la exposición tuvo una buena acogida en sus anteriores paradas en Vigo, A Coruña y Santiago, con casi 10.000 visitantes, y continuará posteriormente su itinerancia por León y Madrid.

El responsable de Afundación ha señalado que la propuesta está despertando especialmente el interés entre el público escolar, gracias a las visitas adaptadas y guiadas, pero también entre las personas mayores. En este último colectivo, apuntó al interés por la ciberseguridad y por la manera de protegerse frente a las estafas que se producen a través de las plataformas digitales, tanto en las compras como en el uso de la banca digital.

La exposición permanecerá en O Vello Cárcere hasta el 13 de diciembre, con entrada gratuita. El horario será de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Habrá visitas guiadas para el público general y visitas específicas para escolares, con actividades adaptadas a las diferentes etapas educativas.

La inauguración de la muestra se enmarca en un programa más amplio de educación financiera que durante el pasado curso llegó a 214.095 personas en toda España. Entre las iniciativas previstas para este curso figuran nuevas ediciones de los programas digitales 'Segura-Mente', 'La loca aventura del ahorro' y 'Pon tu dinero a salvo', así como actividades dirigidas a la juventud, al profesorado y a las personas mayores.