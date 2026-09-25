Abanca compra la sede del British Council para convertirla en su edificio insignia en Madrid - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Abanca ha llegado a un acuerdo con el British Council para la compra de su sede en Madrid, ubicada en el Paseo del General Martínez Campos, en el barrio de Almagro (distrito de Chamberí). Así, este palacete se convertirá en su edificio insignia ('flagship building') en la capital de España.

El complejo inmobiliario dispone de una superficie total de más de 4.000 metros cuadrados, distribuidos en dos inmuebles conectados: un palacete histórico y un edificio dedicado a uso formativo. El conjunto destaca por su singularidad en la zona centro de Madrid e incorpora un patio exterior ajardinado.

En un comunicado, la entidad financiera explica que este inmueble permitirá "generar un ecosistema de valor para alcanzar los objetivos establecidos en su plan estratégico para Madrid".

El plan de acción está dirigido a impulsar el crecimiento en el mercado de la capital y su área metropolitana, con especial atención a los segmentos de empresas y gestión de patrimonios.

Las instalaciones adquiridas permitirán a Abanca "ofrecer a la sociedad madrileña una amplia y relevante oferta social, formativa y cultural a través de su Obra Social y de Afundación".

PRESENCIA EN MADRID

Abanca subraya el crecimiento de su volumen de negocio (9%) y de clientes (19%) en el último año (de agosto de 2025 a agosto de 2026), lo que se traduce en más del 10% de la cuota total de su negocio.

La red de Abanca en Madrid es de 50 oficinas y cuenta con un equipo de más de 600 profesionales.

Con esta compra, Abanca amplía su presencia en la capital de España a otros espacios emblemáticos, como su sede corporativa e institucional de Recoletos 4; el Espacio Serrano 45, un paso decisivo en la evolución de su modelo comercial y de relación con sus clientes, ofreciéndoles una experiencia y confort únicos con el mínimo impacto medioambiental.

NUEVA SEDE DEL BRITISH COUNCIL

Paralelamente, la nueva sede del British Council en España estará en la calle Fortuny número 41, según ha informado la organización internacional de cultura y educación del Reino Unido, que ha presentado este viernes el modelo que definirá la futura configuración de sus espacios en el distrito de Chamberí.

A partir de 2027, la institución continuará desarrollando su actividad en el distrito madrileño, donde ha estado presente durante décadas, mediante una red de espacios adaptados a las necesidades específicas de las distintas actividades que actualmente se desarrollan en su sede de Martínez Campos.

En el ámbito educativo, esta actividad incluye iniciativas de largo recorrido como el Programa Educativo Bilingüe, desarrollado junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y diez comunidades autónomas, y presente actualmente en 148 centros públicos, así como la acreditación de colegios británicos ante las autoridades educativas españolas, la promoción de estándares de calidad en educación internacional y otras líneas de cooperación educativa entre ambos países.

Esta colaboración adquirirá una nueva dimensión en 2027 con la reincorporación del Reino Unido a Erasmus+ y la designación del British Council como Agencia Nacional del programa en el Reino Unido.