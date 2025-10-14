Abanca y la Fundación Bancaja presentan en A Coruña la exposición 'Compromiso con el arte'

Reúne obras de artistas nacionales e internacionales y podrá visitarse hasta enero en la sede de Afundación

A CORUÑA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abanca y la Fundación Bancaja inauguran este martes en A Coruña, en la sede de Afundación, la exposición 'Compromiso con el arte', una propuesta que reúne un total de 77 obras de las colecciones de arte de estas dos instituciones.

La inauguración oficial tendrá lugar esta tarde, a las 19,00 horas, con presencia del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y

el máximo responsable de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón.

Antes Alcón y el director general de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación de Abanca y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, junto al comisario de la muestra, Fernando Castro, han presentado su contenido a los medios de comunicación.

"El arte es una gran herramienta de convivencia y cohesión social", ha remarcado Escotet, que ha destacado la colaboración entre las dos entidades para ofrecer 53 obras de la Fundación Bancaja y 24 pertenecientes a la colección de Abanca.

Sobre el título de la muestra, ha señalado que no es una elección "casual". "Es una demostración de principios", ha aseverado sobre el trabajo de ambas instituciones. Además, ha indicado que se busca acercar obras de artistas nacionales e internacionales.

"El arte no discrimina entre las personas", ha subrayado también en alusión al contenido expositivo pero también a los objetivos de esta muestra, de la que ha dicho que "simboliza la colaboración".

DIÁLOGO ENTRE COLECCIONES

"Es una propuesta de diálogo de sus colecciones de arte", ha resumido Rafael Alcón, quien ha remarcado que la selección de las obras que finalmente se exhiben "no ha sido tarea fácil", pero que se ha buscado que los artistas "dialoguen" a través de sus trabajos.

"Se ha buscado resaltar la profundidad de las colecciones y como son complementarias", ha aseverado, a su vez, el comisario de la exposición quien ha hecho un repaso sobre las diferentes propuestas, desde la abstracción a la pintura figurativa o una sala dedicada a 'ensoñaciones oceánicas'.

"Sin compromiso no hay cultura y sin compromiso no hay vida", ha sentenciado también sobre el título de la muestra, que podrá visitarse hasta el 31 de enero.

En ella, el visitante podrá acercarse a propuestas artísticas que van desde obras de Picasso, Kandinski o Georges Braque hasta las formas de la pintura contemporánea y con propuestas pictóricas de artistas como Carmen Calvo o Urbano Lugrís, entre otros.