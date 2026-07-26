Abanca reúne a 350 personas en su X Romería Internacional, con la representación de empresas "próximas" al territorio

X Romería Internacional de Abanca - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Abanca ha celebrado este domingo, 26 de julio, la décima edición de su Romería Internacional, en el Monasterio de San Clodio en Leiro (Ourense), con la asistencia de 350 personas procedentes de 12 países de Europa y América. La cita ha estado presidida por el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, quien puso en valor la importancia de contar con empresas "próximas a la realidad del territorio".

Tal y como ha trasladado Abanca en una nota de prensa, al evento, que cada año reúne a cientos de clientes residentes del banco en el exterior. A el han asistido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Menor.

Escocet ha reivindicado en su discurso la relevancia de la Romería Internacional, que tras diez ediciones se ha consolidado como un "evento social y económico imprescindible" en la agenda del verano en Galicia y capaz de reunir a cientos de personas procedentes de distintos países.

En su intervención, el presidente de la entidad financiera ha puesto en valor la importancia de contar con empresas capaces de adaptarse a las exigencias del mercado con "eficacia, pero también próximas con la realidad de su territorio".

"Muchos de nosotros tenemos en común historias de emigración, creación de empresas y gestión en ambientes de particular hostilidad. Ninguno es ajeno a la experiencia y beneficios de persistir. La respuesta habla de lo profundas que son nuestras raíces en las prácticas de la solidaridad y la responsabilidad, que con tanta insistencia promovemos en Abanca", ha enfatizado.

También, el presidente de la entidad bancaria ha aprovechado para hacer balance del último año, 12 meses "complejos, pero marcados por logros significativos y desafíos que les pusieron a prueba". Además, ha mencionado la "relevancia y avance" de la inteligencia artificial (IA), que ya está transformando "todos los procesos" en Abanca y deja una certeza: "las organizaciones necesitan un plan estratégico claro, con horizontes definidos".

Finalmente, Escotet ha dedicado unas palabras de "aliento y solidaridad" al pueblo de Venezuela, y de apoyo a los familiares de las víctimas y a los heridos por los terremotos que azotaron el país el pasado mes de junio.

Por su parte, el presidente del Gobierno gallego ha destacado la "importancia" de la colaboración público-privada para alcanzar "grandes objetivos compartidos", y ha subrayado la contribución de Abanca a la financiación del tejido empresarial y productivo, en el desarrollo y vertebración del rural y en el impulso de proyectos de interés social, como las líneas para facilitar el acceso a la vivienda.

Asimismo, Alfonso Rueda ha defendido la "fuerza y compromiso" de la Galicia del exterior, a quien definió como un "elemento esencial" de la identidad gallega que "mantiene vivo el prestigio del territorio en todo el mundo" y supone un "motor clave para la atracción de talento y el desarrollo".

En este sentido, el presidente gallego ha reafirmado el carácter "acogedor y abierto" de la Comunidad, situándola como un territorio "competitivo y atractivo" para la captación de inversiones y la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.

"Siempre vais a ser bienvenido en la que es vuestra tierra. Esta tierra que crece en buena medida gracias a vosotros. Y en este 2027 vamos a demostrar que sabemos hacer las cosas, como mínimo, igual de bien que quien mejor las sabe hacer", ha concluido el mandatario autonómico.