Abel Caballero insiste en que la Xunta paga "con dinero de los gallegos" a Ryanair para se vaya de Vigo a Santiago

VIGO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reiterado este martes su denuncia de que la Xunta de Galicia pactó con Ryanair la marcha de la aerolínea del aeropuerto de Peinador al de Lavacolla en Santiago, y ha vuelto a afirmar que el gobierno autonómico subvenciona vuelos desde la capital "con dinero de todos los gallegos".

Así lo ha manifestado el regidor olívico en una rueda de prensa, en la que ha afirmado que la Xunta "sigue recurriendo al insulto y la descalificación", pero no explica "por qué pagan a Ryanair para que se vaya a Santiago". "No explican por qué quieren que opere desde Santiago y no desde Vigo", ha proclamado.

El alcalde de Vigo ha apuntado, ante el desmentido de la Xunta sobre las ayudas a los vuelos, que la compañía no dejará de operar en Peinador para "volar gratis" desde Santiago. "Que explique la Xunta por qué hablaron con ellos", ha insistido.

Abel Caballero, en todo caso, ha subrayado que la suspensión de los vuelos de Ryanair desde Vigo es una "mera coyuntura" y que las conexiones perdidas (el vuelo a Londres y el refuerzo a Barcelona) se recuperarán con otras compañías, con las que el Ayuntamiento mantiene contactos.

Finalmente, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento da a las aerolíneas ayudas públicas --aunque mediante concurso público--, "lo mismo" que la Xunta en Santiago, con la diferencia de que, en el caso de Lavacolla, las ayudas proceden "del dinero de todos los gallegos, incluidos los vigueses".

Por su parte, fuentes del gobierno gallego han respondido a las manifestaciones de Abel Caballero acusando al alcalde de volver a "mentir" y han insistido en que "la Xunta no subvenciona rutas aéreas".