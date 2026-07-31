Abierta una convocatoria, de Casa 47, para 92 viviendas de alquiler asequible en municipios de A Coruña y siete en Lugo

Archivo - Viviendas en construcción. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha abierto convocatoria para acceder a 99 viviendas en régimen de alquiler asequible en Galicia y que están ubicadas en diferentes municipios de la provincia de A Coruña y en Lugo.

En concreto, de las 99 viviendas, 92 están en A Coruña --Ares (11), Arteixo (3), Boiro (9), Carral (32), Cedeira (9), Malpica de Bergantiños (6) y Ribeira (22)--. Las otras siete están ubicadas en la ciudad de Lugo, según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Las viviendas disponibles cuentan con una superficie que va de los 30 metros cuadrados a los 162 metros cuadrados, y el precio entre los 350 euros y los 705 euros al mes, siendo la renta media de 6,24 euros por metro cuadrado.

Las inscripciones se podrán formalizar hasta el 15 septiembre y los detalles podrán consultarse en la web 'www.casa47.es'. Las personas interesadas tendrán a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

CONTRATO DE HASTA 75 AÑOS

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de siete años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la Comunidad Autónoma y nunca superará el 30% de la renta media del municipio.

PROCESO DE ASIGNACIÓN

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.

CASA 47

Estas 99 viviendas en Galicia forman parte de una convocatoria más amplia que suma un total de 645 viviendas, recuperadas de la Sareb, que se ponen a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible en cinco comunidades: Valencia, Cataluña, Navarra y Asturias, además de Galicia.

Esta convocatoria se une a las 171 que ya se pusieron a disposición de la ciudadanía en la anterior convocatoria y, por lo tanto, suman 816 viviendas en alquiler asequible que la Entidad Estatal de Vivienda ha impulsado entre ambas convocatorias.

Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, realizando así la gestión de todo el ciclo residencial del parque estatal de vivienda asequible.