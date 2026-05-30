Abierta la partición pública para crear en Galicia el primer Consello galego de persoas maiores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas y las entidades que lo deseen ya pueden presentar sus propuestas y aportaciones al que será el primer Consello Galego de personas maiores, órgano colegiado de carácter consultivo, de participación y de asesoramiento en las materias que afecten a este colectivo.

La Xunta de Galicia acaba de poner en marcha el procedimiento de participación pública, que estará abierto hasta el próximo 9 de junio. Las aportaciones pueden formalizarse en el Portal de Transparencia de la Xunta.

De ello ha informado la Consellería de Política Social en un comunicado, en el que recuerda que el Consello da Xunta autorizó esta semana la tramitación del anteproyecto de decreto por el que se crea y regula este consejo asesor, a través del que se podrán analizar propuestas, conocer proyectos y actuaciones que afecten a las personas mayores, así como promover estudios e iniciativas y reforzar la colaboración institucional.

Entre sus objetivos estará fomentar el envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional, la accesibilidad, la igualdad entre mujeres y hombres, la transparencia y la representatividad en el diseño y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.

Otra de las funciones de este Consello será la elaboración del que será el primer Estatuto de las Personas Mayores, con el que la Xunta ha destacado que Galicia será de nuevo pionera en España al dotarse de un marco legal de este tipo para garantizarles aspectos elementales como la protección de sus derechos y su dignidad.

La previsión es que el Consello galego de personas maiores esté plenamente operativo este mismo año. Este organismo contará con representantes de la Administración autonómica, de los centros residenciales, de los usuarios de los centros sociocomunitarios, de las asociaciones y federaciones de las personas mayores, de las diputaciones provinciales y de las universidades gallegas.