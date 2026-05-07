Abraham Mateo actuará en el auditorio de Castrelos de Vigo el 7 de agosto

Archivo - El cantante Abraham Mateo durante su concierto en el Movistar Arena, a 11 de enero de 2026. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VIGO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante Abraham Mateo actuará en el auditorio de Castrelos de Vigo el próximo 7 de agosto, según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, a través de sus redes sociales.

"Es uno de los mejores artistas de pop urbano del momento", ha dicho, destacando los millones de visitas y de seguidores con los que cuenta Mateo.

El concierto coincidirá con las fechas en las que en Vigo se estará celebrando el festival O Marisquiño, que se desarrollará entre el 6 y el 9 de agosto.

Abraham Mateo se une a otros conciertos ya anunciados en Castrelos para este verano como Deep Purple (2 de julio); Coral Casablanca (18 de julio); Ópera Carmen (24 de julio); Chayanne (30 de julio); Noche de Zarzuela (1 de agosto); Ópera Nabucco (9 de agosto); The Corrs (11 de agosto); Viva Suecia (14 de agosto), e Iván Ferreiro (15 de agosto).