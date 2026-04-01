Abre este jueves el plazo de solicitud del programa 'Conecta co Voluntariado en Galicia' para jóvenes del exterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta abrirá este jueves el plazo de solicitudes de la nueva convocatoria del programa 'Conecta co Voluntariado en Galicia', una iniciativa destinada a los jóvenes gallegos del exterior con el objetivo de facilitar el contacto con la realidad de la Comunidad, conocer su entorno y convivir con personas de otras procedencias a través de actividades de voluntariado cultural y medioambiental.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles dicha convocatoria, por lo que los interesados podrán solicitar un plaza desde este jueves al 4 de mayo.

En concreto, este programa, impulsado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, con la colaboración de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, se dirige a jóvenes de entre 21 y 30 años.

Así, se ofrecen 40 plazas y, a mayores, otras 10 para jóvenes que viven en Galicia, con el fin de favorecer la convivencia, el intercambio de experiencias y la creación de redes entre ambas realidades.

De las plazas para jóvenes del exterior, 20 serán para el campo de voluntariado ambiental, que se desarrollará entre el 23 de julio y el 3 de agosto en el entorno de la ría de Arousa. Las otras 20 serán para el apartado de cultura, que será del 26 de agosto al 6 de septiembre en el castro de Viladonga, en Castro de Rei (Lugo).

En el marco de esta convocatoria, el Gobierno gallego asume la organización del viaje, los traslados, el alojamiento y la manutención. Entre los requisitos, los jóvenes tienen que haber nacido en Galicia o ser descendientes de gallegos, poseer nacionalidad española y estar vinculados a un ayuntamiento gallego a través del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.