Abre el plazo para solicitar las ayudas de la Xunta para adquirir libros de texto y material escolar

Archivo - Material escolar para la vuelta al colegio. - JCCM - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para la compra de libros y material escolar, así como el préstamo de manuales a través del fondo solidario para el próximo curso escolar. Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 19 de junio.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la convocatoria cuenta con un presupuesto de más de 17 millones de euros y va dirigida a las unidades familiares con rentas iguales o inferiores a los 10.000 euros por miembro.

Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta y, opcionalmente, se podrán presentar las solicitudes de forma presencial en los centros docentes o en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa.

En este contexto, la Xunta ha señalado que, en el caso de los hogares con rentas superiores a los 10.000 euros y hasta los 30.000 euros, podrán beneficiarse de una deducción fiscal en la declaración de la renta, aunque ha recordado que los pagos no podrán hacerse con dinero en efectivo.

AYUDAS PARA LIBROS

En el caso de las ayudas a la compra de libros de texto, estas son para el alumnado de 1º y 2º de Primaria y para todas aquellas situaciones en las que, por diferentes motivos, los libros no sean reutilizables.

La ayuda del primer tramo --igual o inferior a 6.000 euros-- es de 240 euros y la del segundo --renta superior a 6.000 euro e igual o inferior a 10.000 euro-- es de 160 euros, en Primaria. En el caso de la ESO, los importes se sitúan en 270 euros en el primer tramo y en 180 euros en el segundo.

El alumnado en situación de guardia o tutela de la Xunta recibirá el importe del primer tramo, con independencia de la renta, es decir, 240 euros en Primaria y 270 euro en la ESO. Las ayudas serán de 300 euros para todo el alumnado matriculado en Educación Especial, así como para los de Primaria o de la ESO que, teniendo necesidades específicas de apoyo educativo y un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no puedan utilizar los libros de texto del fondo.

PRÉSTAMO LIBROS

En el caso de los cursos en los que los manuales se puedan reutilizar --entre 3° de Primaria y 4º de la ESO--, las familias podrán acceder al fondo de libros, dotado con más de 510.000 manuales para prestar al alumnado.

Además, por segundo curso consecutivo pueden beneficiarse de este préstamo también los participantes en el programa E-Dixgal. Con carácter general, los escolares podrán tener hasta seis libros del fondo, en función del nivel de renta.

Tanto para acceder al fondo como para recibir las ayudas de libros y material es imprescindible devolver los libros del curso anterior. Además, en los casos en que el centro deba adquirir algún libro adicional por no ser suficientes los existentes en el fondo, el Gobierno gallego abona por cada uno 40 euros en Primaria y 45 euros en la ESO.

MATERIAL ESCOLAR

Finalmente, las ayudas para material escolar se estructuran en dos vales, de 75 y 60 euros. A los de 75 euros podrán acceder las familias con rentas per cápita iguales o inferiores a 6.000 euros, mientras que el vale de 60 euros comprende a las rentas superiores a 6.000 euros e iguales o inferiores a 10.000 euros.

Mientras que el alumnado en situación de guarda o tutela de la Xunta, el alumnado de Educación Especial y aquel con necesidades específicas de apoyo educativo que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% será beneficiario de esta ayuda por el importe máximo de 75 euros, con independencia de la renta.