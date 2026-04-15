Absuelto de un delito de agresión sexual un hombre en A Coruña, que sí fue condenado a 9 meses por lesiones a su pareja

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a un hombre a nueve meses de cárcel por cometer un delito de lesiones leves sobre su pareja. Sin embargo, el tribunal lo absolvió, por falta de pruebas, del delito de agresión sexual por el que también venía siendo acusado.

La sala entiende probado que, tras una discusión en su domicilio, el sospechoso inmovilizó a la víctima y le causó diversas lesiones, pero no considera acreditado que la agrediese sexualmente.

Así, explica que la denunciante negó durante el juicio la agresión sexual que mantuvo en su declaración sumarial. Los magistrados sí consideran acreditada la "conducta violenta" del procesado.

La Audiencia destaca que la declaración de la denunciante no ha persistido en el tiempo, a lo que se añade "la falta de solidez y concreción de su testimonio", pues los magistrados especifican que le falta "precisión o concreción a la hora de describir las conductas incriminatorias".

Además, señalan que los datos periféricos permiten situarse "en una grave discusión entre la pareja, un forcejeo que se reconoce por las dos partes".

Pese a todo, el tribunal aplica a la pena la atenuante de dilaciones indebidas, condenándolo a nueve meses de prisión.

No obstante, la sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).