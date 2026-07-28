Absuelven a una pareja condenada por abusos sexuales a una menor en Caldas de Reis (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha absuelto a una madre y a su pareja que habían sido condenados a cinco años de prisión cada un por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años, hija de la mujer.

En una sentencia con fecha de pasado 21 de julio y de la que ha informado el TSXG este martes, el alto tribunal gallego estima los recursos presentados por ambos acusados y revoca íntegramente la sentencia dictada en julio de 2025 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

En concreto, los hechos que se investigaban databan desde finales de 2021 hasta agosto de 2022, periodo en el que la mujer residía en Vilagarcía de Arousa y acudía varias noches a la semana al apartamento que el acusado ocupaba en un establecimiento hotelero de Caldas de Reis, acompañada de sus tres hijos.

La acusación atribuía al hombre de haber besado y realizado tocamientos a la hija de la mujer, que fue condenada por omisión.

En concreto, el juzgado de primera instancia condenó a cada uno de los acusados a cinco años de cárcel, además de órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la menor, a la que debían indemnizar de forma conjunta con 9.000 euros.

Este fallo es ahora revocado por el TSXG, que señala que la existencia de una duda "crucial" sobre la existencia de los hechos y advierte de contradicciones relevantes en las diferentes declaraciones.