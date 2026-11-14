La acampada por la vivienda de Santiago avanza en su recogida y erige un monumento con palés para simbolizar su lucha

Monumento con palés sobrantes erigido en la acampada por la vivienda de Santiago, que avanza en sus tareas de recogida, en Santiago de Compostela, a 14 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda de Santiago de Compostela, que en los últimos días ya vio reducido su número de tiendas, está actualmente llevando a cabo tareas de reestructuración y recogida del asentamiento instalado desde el 1 de octubre en la Praza do Obradoiro, sin especificar cuánto se alargará en el tiempo el proceso completo de desmontaje.

Aprovechando los palés que formaban hasta ahora parte de la estructura del asentamiento, sus miembros han erigido un pequeño monumento en el centro de la plaza con el que han simbolizado la lucha por la vivienda con carteles y banderas. En el centro, se puede leer en un cartel el lema 'Nós temos as chaves da cidade'.

Junto a él, otra pancarta reivindica el "derecho a techo" y un cartel de los habitualmente utilizados para anunciar un alquiler incluye esta misma proclama. Por último, esta escultura temporal está coronada con una bandera con el lema 'Barrios para vivir, non para especular' y una enseña palestina.

De este modo, la acampada de Santiago, la primera en asentarse de las tres que ha habido en Galicia, avanza en el mismo sentido que las de Pontevedra y Vigo. La de la ciudad del Lérez abandonó la Alameda pontevedresa entre el jueves y el viernes; y el asentamiento vigués arrancará este domingo, 15 de noviembre, los trabajos de retirada, que se extenderán al menos hasta el final de la próxima semana.

El ánimo general es el de mantener viva esta lucha, aunque adoptando otras formas. Por ejemplo, en Pontevedra, sus integrantes anticiparon su intención de trasladar las asambleas y actividades a los barrios. Al mismo tiempo, en Vigo, las personas que integran la acampada continuarán su actividad como un colectivo asambleario e irán de la mano de los ya existentes en la ciudad.

MES Y MEDIO DE ACAMPADA EN SANTIAGO

La acampada compostelana se estableció en la madrugada del 30 de septiembre al 1 de octubre, cuando, pasada la medianoche, se instalaron una decena de tiendas en esta emblemática plaza. A las primeras se fueron sumando más progresivamente hasta superar en algún punto el centenar.

Este sábado quedan algo más de una treintena. También han desaparecido prácticamente al completo las carpas y demás estructuras erigidas durante este tiempo para proteger a la acampada de la meteorología adversa. Algunas de las lonas y otros elementos utilizados para construirlas permanecen ahora desmontados junto a las tiendas restantes.

CONCENTRACIÓN CONTRA UN "ACORRALAMIENTO" POLICIAL

Además, junto a la acampada, la Praza do Obradoiro ha acogido este sábado una concentración contra el "acorralamiento" policial que sufrió un grupo de manifestantes por la vivienda el día de la huelga general. Estos hechos, ocurridos en una calle cercana al Parque de Belvís, terminaron con una joven de 19 años hospitalizada.

Todo ello sucedió al acabar la multitudinaria manifestación del 11 de noviembre. La convocatoria de la concentración de este sábado, difundida en redes por la misma acampada, sostiene que las víctimas se vieron "encerradas entre dos furgones" de los que bajaron varios agentes para "golpearlas contra la pared entre gritos y porrazos". "Coinciden en que no buscaban identificarlas, sino darles una paliza a sangre fría", añaden.