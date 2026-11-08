La acampada por la vivienda de Vigo iniciará el 15 de noviembre la retirada de sus tiendas tras un mes en la Alameda

VIGO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda de Vigo, asentada desde el 12 de octubre en la Alameda, ha decidido en asamblea iniciar un proceso progresivo de retirada de tiendas el próximo domingo, 15 de noviembre. Este se desarrollará a lo largo de la semana siguiente y sus miembros calculan que no terminará antes del final de la misma, sin una fecha concreta de finalización.

Según explican en un comunicado, el principal consenso alcanzado este domingo es que la actividad continúe más allá de la huelga general del 11 de noviembre, en la que se están centrando los esfuerzos de las personas participantes. Una vez terminada, y también durante el proceso de desacampada, el colectivo continuará con su funcionamiento habitual en la Alameda, que actualmente alberga más de 70 tiendas.

Los participantes de la acampada explican que tanto el asentamiento como la huelga son un medio y "no un fin" para alcanzar sus objetivos sobre la crisis habitacional. Por tanto, una vez se complete el proceso de desacampada, las personas que la integran continuarán su actividad como un colectivo asambleario organizado para luchar por la vivienda.

Lo harán de la mano del resto de colectivos de la ciudad, como hasta ahora, a través de coordinadoras como la Alianza pola Vivenda de Vigo. "En nuestra ciudad hay un tejido asociativo con mucha fuerza con el que vamos a seguir trabajando y que queremos reforzar con nuestra presencia y participación", declaran representantes de la acampada.

Entre otras de las funciones desarrolladas, apuntan que la labor de ayuda y apoyo a las personas en situación de sinhogarismo o riesgo de exclusión social continuará durante y después del proceso de desacampada y seguirá constituyendo uno de sus "ejes prioritarios de acción".

De este modo, aseguran que el colectivo está supliendo funciones que las diferentes administraciones deberían estar cumpliendo en la ciudad. Resaltan también su "estrecha colaboración" y comunicación constante con Juan Carollo, acampado en la Praza do Rei y en huelga de hambre para pedir al Ayuntamiento y a la Xunta una mesa social con los diferentes agentes implicados en este ámbito.

UN MES DE ACAMPADA Y MÁS DE 70 TIENDAS

El colectivo advierte que llevará por lo menos una semana levantar la gran infraestructura instalada ahora mismo, que permite dormir, comer, apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad y acoger todas las actividades que se celebran. Actualmente, hay instaladas más de 70 tiendas, en las que pernoctan otras tantas dependiendo de la noche y de sus situaciones particulares.

"Tenemos una gran cantidad de material donado que reubicar, por lo que el proceso será largo", indican. Hasta completarlo, llevarán a cabo diferentes acciones e iniciativas "con total normalidad". Además, pasada la huelga, el colectivo hará un mes protestando por la vivienda y están preparando múltiples actividades en la misma línea para las siguientes semanas.

Tras los cientos de personas que han pasado por la Alameda en este mes, sus portavoces destacan la aportación en la jornada huelguística de la acampada, que, a su juicio, sirvió para que tomasen parte en la preparación del 11N numerosas personas que de otro modo "no estarían implicadas de manera tan activa".

"A lo largo de estas cuatro semanas se creó una gran sensación de comunidad, tanto entre las personas acampadas como con todas las participantes, simpatizantes, y los vecinos de la ciudad y del barrio, que no paró de colaborar y donar todo el posible", concluyen.

ACAMPADAS DE PONTEVEDRA Y SANTIAGO

Por su parte, las personas acampadas en Pontevedra tienen previsto retirar las tiendas de campaña coincidiendo con el día de la huelga general, según lo comunicó el viernes el Comité Unitario de Huelga de Pontevedra, que animó a la ciudadanía a participar en la jornada del 11 de noviembre.

En Santiago, la acampada de la Praza do Obradoiro no tiene planeado todavía retirarse. En declaraciones a los medios el pasado miércoles, uno de sus portavoces indicó que, por el momento, no existe una intención de hacerlo porque consideran que no se han conseguido los objetivos marcados. "Hasta que se produzca no tenemos intención de marcharnos", señaló.